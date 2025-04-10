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Индексная книга (каталог) CNews*
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Базыль Артем



10.04.2025 «МегаФон» обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике 1
13.06.2024 «МегаФон» запустил 4G на объектах «Транснефти» в Приморье 1
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
18.01.2024 «МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга 1
09.11.2023 «Мегафон» оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии 1
12.04.2023 На месторождении Кекура впервые заработал 4G 1
15.06.2017 «Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве Дальневосточного филиала 2
25.07.2016 «Мегафон» расширяет сеть салонов связи в Приморье 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Базыль Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9128 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
3data - 3дата 84 1
Key Point - Кей Пойнт 28 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 2
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 2
Сахатранснефтегаз 6 1
ЭльгаУголь УК 2 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 4 1
Транснефть 304 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8475 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2945 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7461 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7975 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13520 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7301 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4105 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3055 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2821 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1403 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1013 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6952 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14036 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2193 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3572 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3467 1
Аксессуары 3945 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13949 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 887 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
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Россия - Крайний Север 285 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1554 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Россия - ДФО - Приморский край - Фокино 16 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибинский район - Билибино 2 1
Россия - ДФО - Приморский край - Кавалерово 8 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2444 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2658 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 493 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 172 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
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