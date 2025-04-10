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Базыль Артем
Базыль Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9128 8
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 3
|DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
|3data - 3дата 84 1
|Key Point - Кей Пойнт 28 1
|РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 2
|РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 2
|Сахатранснефтегаз 6 1
|ЭльгаУголь УК 2 1
|Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 4 1
|Транснефть 304 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
|Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 1
|Формоза-Софт - Лесохранитель 15 1
|Исаев Александр 33 2
|Вирцер Евгений 39 1
|Колодезников Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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