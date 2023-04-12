На месторождении Кекура впервые заработал 4G

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G на территории коренного золотосеребряного месторождения Кекура в Билибинском районе Чукотки. Теперь свыше 350 сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом на этом месторождении, смогут пользоваться не только надежной голосовой связью, но и мобильным интернетом оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сейчас телеком-объекты оператора работают в двух диапазонах посредством спутникового канала. Сигнал 2G, настроенный на частоту 900 МГц, лучше проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия голосовой связью. Сеть 4G также работает в частотном диапазоне с большой дальностью распространения, что дает возможность использовать передачу данных на территории месторождения.

«Сложный климат Чукотки, большие расстояния и сложная логистика не только осложняют работу предприятий, но и создают трудности для обеспечения этой территории качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета, даже посредством спутниковой связи, позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и не только совершать обычные голосовые звонки, но и отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах», – сказал Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса ДВ-филиала «Мегафона».

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