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Россия ДФО Чукотка Билибинский район Билибино
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников 1
|12.04.2023
|На месторождении Кекура впервые заработал 4G 1
|30.01.2008
|МТС начала предоставлять услуги связи на Чукотке 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
|МегаФон 10511 2
|МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
|Базыль Артем 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 3
|Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 474 2
|Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 79 1
|Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 20 1
|Россия - Крайний Север 339 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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