Россия ДФО Чукотка Билибино

Россия - ДФО - Чукотка - Билибино

СОБЫТИЯ


09.12.2025 «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС 1
27.05.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 1
26.08.2022 Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ 1
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
09.11.2018 «Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке 1
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку 1
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 1
24.10.2014 «Ростелеком» развивает в Магадане оптоволоконную сеть MetroEthernet 1
12.07.2013 МТС расширила емкость сети связи на Чукотке 1
05.02.2008 На Билибинской АЭС энергоблок №1 остановлен на 2 месяца 1
30.01.2008 МТС начала предоставлять услуги связи на Чукотке 1
20.11.2006 Налоговой службе России по Чукотскому АО требуются услуги связи 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 10
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 5
МегаФон 9892 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
АРС - Арктик Регион Связь 4 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Чукотэнерго АО 4 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 1
Газпром ПАО 1416 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 114 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 4
Пропускная способность - Bandwidth 1831 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 249 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 40 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Онлайн-запись 49 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Хитрова Елена 12 4
Кузнецов Владислав 4 2
Акимов Максим 191 2
Власов Сергей 98 1
Логинов Александр 47 1
Пехтерев Сергей 55 1
Клявлин Андрей 1 1
Григоренко Дмитрий 180 1
Экшенгер Наталья 47 1
Боленков Андрей 1 1
Копин Роман 7 1
Рыбак Виталий 5 1
Сергеев Виктор 3 1
Фотин Георгий 1 1
Орешкин Максим 30 1
Путин Владимир 3349 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 18
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 75 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 8
Россия - Крайний Север 316 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 5
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 4
Россия - ДФО - Чукотка - Певек 9 4
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 4
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 4
Россия - ДФО - Магаданская область 477 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 1
Тихий океан - Охотское море 75 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 338 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибинский район - Билибино 2 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 15 1
Россия - ДФО - Якутия - Среднеколымский улус - Среднеколымск 4 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 58 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Аренда 2584 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
