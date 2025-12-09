«Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС

Сервис «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки из артели старателей «Сияние» наладить взаимодействие с ФНС. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Артель старателей «Сияние», расположенная в городе Билибино в Чукотском автономном округе, занимается добычей драгоценных металлов. С 2025 г. компания участвует в налоговом мониторинге, за это время число требований от ИФНС сократилось на 60%.

В 2024 г. в «Сиянии» приняли решение перейти на налоговый мониторинг, чтобы сократить сроки налоговых проверок, повысить прозрачность работы с налоговыми органами, а также возмещать НДС без поручительства.

В качестве платформы для работы в новом режиме выбрали «Контур.Налоговый» мониторинг. При участии Контура разработали дорожную карту по переходу и организовали систему внутреннего контроля. Одна из особенностей Чукотки заключается в том, что в регионе не развиты сервисы доставки документов, поэтому компания давно перешла на электронный документооборот. К моменту вступления в мониторинг в «Сиянии» уже перевели 70% документов в электронный вид, большинство из которых находилось в электронном хранилище данных, что позволило плавно перейти на новый режим.

С 2025 г. «Сияние» участвует в налоговом мониторинге. На витрине данных компания раскрывает информацию по федеральным налогам: налогу на прибыль, НДС и налогу на добычу полезных ископаемых.

Из-за отсутствия оптоволоконного интернета на Чукотке используют спутниковую связь, поэтому в передаче данных возникают задержки, связанные с высоким временем отклика. Чтобы обеспечить своевременное раскрытие данных, компания использует специальную программу-экстрактор, разработанную «Контуром».

Сергей Зуев, руководитель группы внедрения сервиса «Контур.Налоговый мониторинг», сказал: «Из-за специфики интернет-связи для компании «Сияние» мы настроили особый сценарий: раз в квартал коллеги выгружают весь пул документов на наши сервера. Когда инспектор запрашивает документы на витрине, они отображаются не из хранилища компании, а с нашего сервера. Мы реализуем такую услугу и для других клиентов, если возникает необходимость».

Между Билибино и Екатеринбургом, где находится штаб-квартира «Контура», разница во времени составляет 7 часов. Несмотря на это, разработчикам удалось наладить коммуникацию — видеовстречи планировали заранее. Присутствие «Контура» во всех регионах РФ также облегчило ситуацию. Специалисты «Контура» из представительства в Хабаровске, разница во времени с которым для «Сияния» всего 2 часа, оказывали оперативную поддержку.

Переход на мониторинг значительно сократил объем требований со стороны налоговых органов: с мая по ноябрь 2025 г. их количество снизилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это позволило оптимизировать работу бухгалтерии: на подготовку ответов на требования теперь уходит гораздо меньше времени. Важное преимущество — существенно упростилось взаимодействие и повысилось доверие со стороны инспекции.

Татьяна Турсунова, главный бухгалтер компании «Сияние», сказала: «С налоговой инспекцией мы выстроили партнерские отношения. Наша компания раскрывает все сведения вплоть до первичного документа, для инспектора всё прозрачно и понятно. И даже если нам поступит мотивированное мнение, мы готовы к этому. Исправлять недочеты гораздо проще в текущем квартале, чем спустя годы, когда внезапно возникнут штрафы и пени».