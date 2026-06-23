Индексная книга (каталог) CNews*
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Логинов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 54, упоминаний - 61
Логинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Чибисов Дмитрий 13 2
|Балуев Евгений 31 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Кузнецов Андрей 115 1
|Обухов Александр 77 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Шадрин Александр 3 1
|Богданов Алексей 8 1
|Грибов Андрей 74 1
|Ведерников Михаил 7 1
|Захаров Михаил 15 1
|Николаев Айсен 57 1
|Годовиков Антон 40 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Петровский Евгений 3 1
|Самошкина Диана 33 1
|Гусев Игорь 19 1
|Носов Сергей 17 1
|Онянов Сергей 14 1
|Вильянов Сергей 24 1
|Федоров Сергей 16 1
|Назаров Андрей 10 1
|Вишневский Игорь 3 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Казарин Станислав 175 1
|Горшков Георгий 28 1
|Кистень Алексей 1 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Бондаренко Павел 3 1
|Пармон Игорь 1 1
|Сергеенко Евгений 1 1
|Макколо Николай 1 1
|Королев Роман 26 1
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
|Труфанов Владимир 15 1
|Прищемихин Андрей 21 1
|Синягин Сергей 7 1
|Чамковский Виктор 1 1
|Чивин Дмитрий 4 1
|Walt Disney Channel 19 2
|Вечерний Минск 1 1
|БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
|Белгазета 2 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|The Washington Post 350 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.