Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логинов Александр
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Публикаций - 34, упоминаний - 43
Логинов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алроса АК 81 2
|Почта Банк 289 1
|Альфа-Банк 1128 1
|CyberPlat - КиберПлат 205 1
|Аэрофлот 493 1
|Assist - Ассист 126 1
|Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
|Балуев Евгений 28 2
|Чибисов Дмитрий 12 2
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Кистень Алексей 1 1
|Горшков Георгий 6 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Федоров Сергей 9 1
|Носов Сергей 6 1
|Гусев Игорь 8 1
|Самошкина Диана 28 1
|Петровский Евгений 2 1
|Врублевский Павел 75 1
|Годовиков Антон 6 1
|Николаев Айсен 13 1
|Грибов Андрей 62 1
|Шадрин Александр 3 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Иванов Александр 71 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|The Washington Post 111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771134, в очереди разбора - 674817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771134, в очереди разбора - 674817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru