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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логинов Александр

СОБЫТИЯ


23.06.2026 «Булат» расширил линейку базовых станций для использования в сетях операторов мобильной связи 1
09.06.2026 Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат» 1
04.06.2026 «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета 1
18.05.2026 Приближая цифровой суверенитет: «Техновейв» объединит ключевые производственные активы «Ростелекома» 2
18.05.2026 Приближая цифровой суверенитет: «Техновейв» объединит ключевые производственные активы «Ростелекома» 2
16.04.2026 «Ростелеком» и Государственный Эрмитаж завершили создание резервного облачного архива крупнейшей музейной коллекции России 1
12.01.2026 Маркетплейсы перехватили инициативу. Продажи ноутбуков в России растут только на онлайн-площадках 2
20.10.2025 Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома» 1
25.09.2025 «Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове 1
04.09.2025 Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома» 1
05.02.2025 Парадокс российского рынка: граждане перестали покупать компьютеры, и это грозит их дефицитом. В чем причина 1
24.07.2024 В Петербурге сотовые вышки оснастят QR-кодами с информацией об оборудовании 1
08.07.2024 Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз 1
25.06.2024 Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности 1
10.06.2024 «Ростелеком» и ТЭК Санкт Петербурга стали партнерами 2
14.05.2024 ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» 1
17.01.2024 OCS пополнил продуктовый портфель ноутбуками, ПК и мониторами бренда Irbis 1
15.06.2023 «Ростелеком» стал техническим партнером комплексного научно-образовательного центра «ИТМО хайпарк» 1
26.10.2022 «Ростелеком» открыл свой первый ЦОД в арктической зоне России 2
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
01.02.2021 В «Ростелекоме» состоялись новые назначения 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
31.10.2018 «Ростелеком» создал первое в России цифровое село 1
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области 1
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
29.11.2017 Абоненты СТ «Алмазавтоматика» переходят на обслуживание в «Ростелекоме» 1
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 1
03.03.2017 «Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику 1
14.12.2016 «Ростелеком» подключил к оптическим сетям на Дальнем Востоке более 1,5 млн домохозяйств 1
03.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента, директора филиала «Дальний Восток» 2
20.04.2016 «Ростелеком» представил систему онлайн-мониторинга жилого дома в Перми 1
26.02.2016 C начала года жители Пермского края заказали 18 тыс. электронных госуслуг 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
20.10.2015 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 45 тыс. семей Пермского края 1

Публикаций - 54, упоминаний - 61

Логинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 46
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 9
Ростелеком - Булат НИЦ 52 5
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Алроса АК - Алмазавтоматика СТ - Специализированный трест 2 2
Ростелеком - Техновейв 5 2
Yandex - Яндекс 9216 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Chuwi 27 1
Tiscali 60 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
Элтел Нетворкс 57 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Элемент ГК - Нанотроника - Оптические Технологии 4 1
Новател 13 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Платина КБ 30 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 12 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Альфа-Банк 1979 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ФосАгро 176 1
Assist - Ассист 218 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 3
УУС - Универсальные услуги связи 329 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Viasat Play ViP 5 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
Spamit 14 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
FreePik 1841 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline Enterprise Agreement - SEA 19 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
Ростелеком - РТТ НПО - RTSW Ethernet-коммутатор 2 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Чибисов Дмитрий 13 2
Балуев Евгений 31 2
Осеевский Михаил 350 2
Дмитриев Алексей 85 2
Кузнецов Андрей 115 1
Обухов Александр 77 1
Лукашенко Александр 104 1
Шадрин Александр 3 1
Богданов Алексей 8 1
Грибов Андрей 74 1
Ведерников Михаил 7 1
Захаров Михаил 15 1
Николаев Айсен 57 1
Годовиков Антон 40 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Петровский Евгений 3 1
Самошкина Диана 33 1
Гусев Игорь 19 1
Носов Сергей 17 1
Онянов Сергей 14 1
Вильянов Сергей 24 1
Федоров Сергей 16 1
Назаров Андрей 10 1
Вишневский Игорь 3 1
Легостаева Светлана 96 1
Казарин Станислав 175 1
Горшков Георгий 28 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Бондаренко Павел 3 1
Пармон Игорь 1 1
Сергеенко Евгений 1 1
Макколо Николай 1 1
Королев Роман 26 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
Труфанов Владимир 15 1
Прищемихин Андрей 21 1
Синягин Сергей 7 1
Чамковский Виктор 1 1
Чивин Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 5
Россия - ДФО - Амурская область 954 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 5
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 66 4
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 4
Россия - Лобаново 10 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 48 3
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 31 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 2
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 2
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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