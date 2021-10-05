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Логинов Александр


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
01.02.2021 В «Ростелекоме» состоялись новые назначения 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 6
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
31.10.2018 «Ростелеком» создал первое в России цифровое село 1
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области 2
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
29.11.2017 Абоненты СТ «Алмазавтоматика» переходят на обслуживание в «Ростелекоме» 1
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 1
03.03.2017 «Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику 1
14.12.2016 «Ростелеком» подключил к оптическим сетям на Дальнем Востоке более 1,5 млн домохозяйств 1
03.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента, директора филиала «Дальний Восток» 4
20.04.2016 «Ростелеком» представил систему онлайн-мониторинга жилого дома в Перми 1
26.02.2016 C начала года жители Пермского края заказали 18 тыс. электронных госуслуг 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
20.10.2015 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 45 тыс. семей Пермского края 1
23.09.2015 За лето «Ростелеком» открыл доступ к высокоскоростному интернету для 40 тыс. семей Перми 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
04.09.2015 «Ростелеком» начал строительство точек доступа в интернет в Пермском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
02.09.2015 «Ростелеком» модернизировал call-центр «Пермэнергосбыта» 1
07.08.2015 С начала года доступ к высокоскоростному интернету открыт для 40 тыс. семей Перми и Пермского района 1
13.07.2015 «Ростелеком» в Пермском крае использует отечественное оборудование 1
17.04.2015 Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» стал доступен еще для 20 тыс. семей в Пермском крае 1
06.02.2015 «Ростелеком» начал проектные работы по программе устранения цифрового неравенства в Пермском крае 1
04.02.2015 «Ростелеком» открыл в Пермском крае 22 пункта подтверждения учетных записей на портале госуслуг 1
06.10.2014 Назначен новый коммерческий директор Пермского филиала «Ростелекома» 1
10.10.2012 «Ростелеком» подготовил сиситему видеонаблюдения к выборам губернатора Амурской области 1
28.06.2012 «Ростелеком» и правительство Амурской области подписали госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства 1
02.12.2011 Российский рынок коммерческих контактных центров по итогам 2011 г. составит 5,7 млрд руб. 1
21.09.2011 Компания "Мерседес-Бенц Рус" начала принимать звонки на номер в коде 8-800 1

Публикаций - 34, упоминаний - 43

Логинов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Telia Company 350 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
Verisign 59 1
Tiscali 5 1
Алроса АК 81 2
Почта Банк 289 1
Альфа-Банк 1128 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Аэрофлот 493 1
Assist - Ассист 126 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Правительство РФ 2209 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 82 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
Правительство Пермского края 15 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Безопасный город 348 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 45 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Amediateka Home of HBO 3 1
Spamdot.biz 4 1
Crutop 8 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Балуев Евгений 28 2
Чибисов Дмитрий 12 2
Нечовод Дмитрий 2 1
Рубацкий Александр 1 1
Кистень Алексей 1 1
Горшков Георгий 6 1
Вишневский Игорь 2 1
Федоров Сергей 9 1
Носов Сергей 6 1
Гусев Игорь 8 1
Самошкина Диана 28 1
Петровский Евгений 2 1
Врублевский Павел 75 1
Годовиков Антон 6 1
Николаев Айсен 13 1
Грибов Андрей 62 1
Шадрин Александр 3 1
Лукашенко Александр 41 1
Кузнецов Андрей 30 1
Иванов Александр 71 1
Михайлов Сергей 37 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 11
Россия - Пермь 748 7
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 5
Россия - Сахалинская область 435 5
Россия - Хабаровский край 420 5
Россия - Приморский край - Приморье 608 4
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - Амурская область 321 3
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Украина 3417 2
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 2
Россия - Магаданская область 229 2
Россия - Владивосток 868 2
Россия - Кунашир 8 1
США - Калифорния 984 1
Беларусь - Минск 329 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Арктика 141 1
Россия - Анадырский район 3 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Охотское море 29 1
Россия - Угольные Копи 5 1
Россия - Айхал 4 1
Россия - Артём 21 1
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 1
Россия - Калининград 680 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральное законодательство 254 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
The Washington Post 111 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771134, в очереди разбора - 674817.
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