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OCS пополнил продуктовый портфель ноутбуками, ПК и мониторами бренда Irbis

Компания OCS Distribution расширила линейку компьютерной техники оборудованием международного бренда Irbis. В продуктовый портфель дистрибьютора вошли ноутбуки, персональные компьютеры и мониторы вендора. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Компания Irbis выпускает оборудование около 20 лет. С 2022 г. вендор производит компьютерную технику для корпоративного сегмента: модели получили новые опции и расширенные возможности настроек для эффективной работы корпоративных пользователей. Ряд моделей оборудования входит в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, и имеет необходимую сертификацию российских операционных систем Astra Linux, «Ред ОС», а также программно-аппаратного комплекса «Соболь». Вендор предоставляет партнерам демооборудование для производственного тестирования, а также специальную авторизационную программу поддержки.

Irbis дает три года гарантии на все оборудование: клиенты могут получить гарантийное обслуживание в авторизованных центрах производителя по всей России. Техническая поддержка доступна в режиме 9/5, но может быть расширена до круглосуточной.

«Мы видим рост спроса на компьютерную технику для корпоративного сегмента среди наших партнеров, поэтому работаем над расширением соответствующей линейки продуктов. Сотрудничество с вендором Irbis — это шаг к обеспечению компаний более широким ассортиментом ноутбуков, настольных компьютеров и мониторов», — отметил Александр Логинов, директор департамента персональных систем OCS Distribution.

«При производстве моделей мы ориентируемся на потребность российских компаний в качественной продукции с прогнозируемой доступностью, долгим жизненным циклом и высоким уровнем поддержки от производителя. Подписание дистрибьюторского соглашения с компанией OCS дает нам дополнительные возможности в расширении доступности продуктов Irbis для наших покупателей», — сказал Дмитрий Чивин, руководитель направления Irbis.

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Импортонезависимость

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Irbis — многопрофильный бренд, выпускающий оборудование для коммерческого и потребительского рынков. Ряд моделей включен в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, Минпромторга.

OCS Distribution — российский ИТ-дистрибьютор. Региональные офисы в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

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