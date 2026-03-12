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Код Безопасности ПАК Соболь АПМДЗ Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.03.2026
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«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt
рмации, сообщила об успешном завершении цикла тестов на совместимость средства доверенной загрузки «Соболь» версий 3.2 и 4.3 с отечественными системами управления средами виртуализации zVirt 4.
|22.01.2026
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«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»
Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического
|03.03.2025
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«Код Безопасности» провел успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с серверами OpenYard
борудования OpenYard и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: серверов семейства RS201I и программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь». Об этом CNews сообщили представители OpenYard. В рамках испытаний проверялась корректность и стабильность работы программно-аппаратного комплекса на серверном оборудовании OpenYard. Он
|24.07.2024
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Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь»
и виртуализацией, выстраивания HPC-среды, поддержки ИИ-сервисов и машинного обучения. Тестирование ПАК «Соболь» и серверов «DатаРу» на совместимость продемонстрировало стабильность работы реше
|15.01.2024
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Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось»
Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Лось». Данные продукты отечественного производства могут успешно эксплуатир
|06.12.2023
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Александр Соболь усилил команду группы Denum
Александр Соболь, эксперт в области цифровых технологий, усилил команду профессионалов группы Denum и возглавил компанию Denum Tech – основного R&D-подразделения холдинга. Об этом CNews сообщили представ
|26.08.2019
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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2»
ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. ПАК «Соболь» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к р
|15.09.2016
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ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу
Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.9) с новой платой PCI Express. Продукт прошел инспекционный контр
|30.03.2016
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Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur
ограммных и аппаратных средств в области информационной безопасности, завершили функциональное и нагрузочное тестирование сертифицированного аппаратно-программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь» на стоечном сервере Inspur NF5170M4. Об этом CNews сообщили в Inspur. Электронный замок «Соболь» предназначен для защиты компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечения
|17.09.2015
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Обновленный ПАК «Соболь» 3.0 прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России и поступил в продажу
ости», российский разработчик средств защиты информации, объявила о прохождении обновленной версией ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.8) инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении решения
|02.07.2015
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«Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25
я связанный с BIOS системой неизвлекаемый аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь». АПМДЗ «Соболь» обеспечивает доверенную загрузку компьютера Credo VV25 за счет
|10.06.2014
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Электронный замок «Соболь» 3.0.7 с поддержкой Mini PCI Express Half поступил в продажу
од Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщил о поступлении в продажу ПАК «Соболь» 3.0 с поддержкой новой платы Mini PCI Express Half. Продукт прошел инспекционный
|17.09.2013
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Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу
Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу ПАК «Соболь» версии 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB 2.0/3.0. В подтверждение
|11.07.2013
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Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза ПАК «Соболь» версии 3.0.6. В обновленной версии реализована поддержка высокоскоростного режим
|29.11.2012
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«Код Безопасности» продлил сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь» 3.0
рсии 3.0 до 7 декабря 2015 г. Как сообщили CNews в компании, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «Соболь» версии 3.0 соответствует 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ (в соответствии
|12.09.2012
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ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р
ый комплекс доверенной загрузки «Соболь» версии 3.0. Сертификат № 0748509 подтверждает соответствие ПАК «Соболь» 3.0 требованиям нормативных документов ТУ RU.40308570.501410, ГОСТ Р МЭК 60950-1
|22.06.2012
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ПАК «Соболь» 3.0.5 поступит в продажу 2 июля
Компания «Код Безопасности» представила ПАК «Соболь» 3.0.5 — улучшенную версию ПАК «Соболь» 3.0, аппаратно-программного средст
|13.06.2012
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Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК
и поставляется разработанный в НИП "Информзащита" аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Соболь". Количество установок в рабочие станции, серверы, специализированные платформы состав
|14.05.2012
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«Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5
ной загрузки «Соболь» версии 3.0. Технический релиз 3.0.5 является следующим улучшенным исполнением ПАК «Соболь» версии 3.0, в котором реализованы новые возможности и функции, говорится в сообщ
|13.03.2012
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ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК
Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении ПАК «Соболь» 3.0.4 инспекционного контроля во ФСТЭК, результаты которого подтверждают, что на
|10.11.2011
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Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость
ндующие использовать устройства «Рутокен» в качестве средств аутентификации пользователей в составе ПАК «Соболь» 3.0, а также в СЗИ от НСД Secret Net 6, говорится в сообщении «Кода Безопасности
|17.10.2011
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Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»
ционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP
|24.05.2011
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Ключи eToken протестированы на совместимость с защитными продуктами «Соболь» и Secret Net
Компании «Аладдин Р.Д.» и «Код Безопасности» объявили об успешном завершении сертификационных испытаний корректности работы обновленных версий продуктов «Соболь» и Secret Net со средствами аутентификации и хранения ключевой информации eToken производства компании SefeNet. Полученный в результате тестирования сертификат подтвердил корректную рабо
|05.03.2011
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Продлен сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь 2.1»
России № 1574 на программно-аппаратное средство защиты компьютера от несанкционированного доступа «Соболь 2.1» до 14 марта 2014 г. Как отмечается, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «<
|24.01.2011
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ФСТЭК подтвердил надежность электронного замка «Соболь» 3.0
прошла инспекционный контроль в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). ПАК «Соболь» версии 3.0.2 отличается расширенными оптимизированными пользовательскими возможн
|17.12.2009
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Электронный замок «Соболь» версии 3.0 получил сертификат ФСТЭК
ючительно, а также при создании информационных систем персональных данных до 1 класса включительно. ПАК «Соболь» 3.0 претерпел существенные изменения по сравнению со своими предшественниками. Т
|24.04.2009
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Электронный замок «Соболь» оснащен поддержкой Rutoken
оль» версии 3.0 реализована поддержка идентификаторов Rutoken. Ранее основными идентификаторами для ПАК «Соболь» являлись «таблетки» iButton. ПАК «Соболь» (электронный замок «Соболь») —
|17.02.2009
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Вышла новая версия программно-аппаратного комплекса «Соболь»
Компания «Информзащита» представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Соболь» — ПАК «Соболь 3.0», предназначенного для защиты рабочих станций и серверов, вх
|23.08.1999
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Разработан электронный замок "Соболь"
Научно-инженерное предприятие "Информзащита" сообщает о выпуске нового аппаратного средства защиты информации - электронного замка (ЭЗ) "Соболь". Этот электронный замок предназначен для разграничения доступа к персональным компьютерам, а также для контроля целостности программного обеспечения до загрузки операционной системы. По
Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:
|Голов Андрей 53 7
|Дбар Федор 51 6
|Коростелев Павел 43 3
|Гайкович Владимир 40 3
|Ефимов Петр 39 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Соболь Александр 6 2
|Чутов Олег 11 2
|Кадыков Иван 7 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Ширманов Александр 15 2
|Мылицин Роман 4 2
|Бурым Андрей 3 2
|Куликов Григорий 7 2
|Шрамко Владимир 2 2
|Мылицын Роман 111 2
|Иванов Михаил 116 1
|Логинов Александр 54 1
|Коваленко Алексей 1 1
|Софонов Андрей 5 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Забусов Николай 11 1
|Гребенников Николай 33 1
|Фролов Антон 31 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Соловьев Дмитрий 84 1
|Шахов Виталий 1 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Когогин Сергей 20 1
|Сысоева Евгения 129 1
|Рукавишникова Мария 23 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Соловьев Вадим 7 1
|Горбунов Денис 23 1
|Прокопов Максим 8 1
|Урусов Виктор 157 1
|Вагизов Ильдар 32 1
|Левчук Илья 10 1
|Третьяков Николай 3 1
|Зиновьева Екатерина 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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