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Код Безопасности ПАК Соболь АПМДЗ Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки

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12.03.2026 «Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt

рмации, сообщила об успешном завершении цикла тестов на совместимость средства доверенной загрузки «Соболь» версий 3.2 и 4.3 с отечественными системами управления средами виртуализации zVirt 4.
22.01.2026 «Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»

Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического

03.03.2025 «Код Безопасности» провел успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с серверами OpenYard

борудования OpenYard и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: серверов семейства RS201I и программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь». Об этом CNews сообщили представители OpenYard. В рамках испытаний проверялась корректность и стабильность работы программно-аппаратного комплекса на серверном оборудовании OpenYard. Он
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь»

и виртуализацией, выстраивания HPC-среды, поддержки ИИ-сервисов и машинного обучения. Тестирование ПАК «Соболь» и серверов «DатаРу» на совместимость продемонстрировало стабильность работы реше
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось»

Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Лось». Данные продукты отечественного производства могут успешно эксплуатир
06.12.2023 Александр Соболь усилил команду группы Denum

Александр Соболь, эксперт в области цифровых технологий, усилил команду профессионалов группы Denum и возглавил компанию Denum Tech – основного R&D-подразделения холдинга. Об этом CNews сообщили представ
26.08.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2»

ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. ПАК «Соболь» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к р
15.09.2016 ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу

Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.9) с новой платой PCI Express. Продукт прошел инспекционный контр
30.03.2016 Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur

ограммных и аппаратных средств в области информационной безопасности, завершили функциональное и нагрузочное тестирование сертифицированного аппаратно-программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь» на стоечном сервере Inspur NF5170M4. Об этом CNews сообщили в Inspur. Электронный замок «Соболь» предназначен для защиты компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечения
17.09.2015 Обновленный ПАК «Соболь» 3.0 прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России и поступил в продажу

ости», российский разработчик средств защиты информации, объявила о прохождении обновленной версией ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.8) инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении решения

02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25

я связанный с BIOS системой неизвлекаемый аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь». АПМДЗ «Соболь» обеспечивает доверенную загрузку компьютера Credo VV25 за счет
10.06.2014 Электронный замок «Соболь» 3.0.7 с поддержкой Mini PCI Express Half поступил в продажу

од Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщил о поступлении в продажу ПАК «Соболь» 3.0 с поддержкой новой платы Mini PCI Express Half. Продукт прошел инспекционный
17.09.2013 Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу

Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу ПАК «Соболь» версии 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB 2.0/3.0. В подтверждение

11.07.2013 Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза ПАК «Соболь» версии 3.0.6. В обновленной версии реализована поддержка высокоскоростного режим
29.11.2012 «Код Безопасности» продлил сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь» 3.0

рсии 3.0 до 7 декабря 2015 г. Как сообщили CNews в компании, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «Соболь» версии 3.0 соответствует 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ (в соответствии

12.09.2012 ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р

ый комплекс доверенной загрузки «Соболь» версии 3.0. Сертификат № 0748509 подтверждает соответствие ПАК «Соболь» 3.0 требованиям нормативных документов ТУ RU.40308570.501410, ГОСТ Р МЭК 60950-1
22.06.2012 ПАК «Соболь» 3.0.5 поступит в продажу 2 июля

Компания «Код Безопасности» представила ПАК «Соболь» 3.0.5 — улучшенную версию ПАК «Соболь» 3.0, аппаратно-программного средст
13.06.2012 Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК

и поставляется разработанный в НИП "Информзащита" аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Соболь". Количество установок в рабочие станции, серверы, специализированные платформы состав
14.05.2012 «Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5

ной загрузки «Соболь» версии 3.0. Технический релиз 3.0.5 является следующим улучшенным исполнением ПАК «Соболь» версии 3.0, в котором реализованы новые возможности и функции, говорится в сообщ
13.03.2012 ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК

Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении ПАК «Соболь» 3.0.4 инспекционного контроля во ФСТЭК, результаты которого подтверждают, что на
10.11.2011 Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость

ндующие использовать устройства «Рутокен» в качестве средств аутентификации пользователей в составе ПАК «Соболь» 3.0, а также в СЗИ от НСД Secret Net 6, говорится в сообщении «Кода Безопасности
17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»

ционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP
24.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с защитными продуктами «Соболь» и Secret Net

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Код Безопасности» объявили об успешном завершении сертификационных испытаний корректности работы обновленных версий продуктов «Соболь» и Secret Net со средствами аутентификации и хранения ключевой информации eToken производства компании SefeNet. Полученный в результате тестирования сертификат подтвердил корректную рабо
05.03.2011 Продлен сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь 2.1»

России № 1574 на программно-аппаратное средство защиты компьютера от несанкционированного доступа «Соболь 2.1» до 14 марта 2014 г. Как отмечается, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «<
24.01.2011 ФСТЭК подтвердил надежность электронного замка «Соболь» 3.0

прошла инспекционный контроль в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). ПАК «Соболь» версии 3.0.2 отличается расширенными оптимизированными пользовательскими возможн
17.12.2009 Электронный замок «Соболь» версии 3.0 получил сертификат ФСТЭК

ючительно, а также при создании информационных систем персональных данных до 1 класса включительно. ПАК «Соболь» 3.0 претерпел существенные изменения по сравнению со своими предшественниками. Т
24.04.2009 Электронный замок «Соболь» оснащен поддержкой Rutoken

оль» версии 3.0 реализована поддержка идентификаторов Rutoken. Ранее основными идентификаторами для ПАК «Соболь» являлись «таблетки» iButton. ПАК «Соболь» (электронный замок «Соболь») —

17.02.2009 Вышла новая версия программно-аппаратного комплекса «Соболь»

Компания «Информзащита» представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Соболь» — ПАК «Соболь 3.0», предназначенного для защиты рабочих станций и серверов, вх
23.08.1999 Разработан электронный замок "Соболь"

Научно-инженерное предприятие "Информзащита" сообщает о выпуске нового аппаратного средства защиты информации - электронного замка (ЭЗ) "Соболь". Этот электронный замок предназначен для разграничения доступа к персональным компьютерам, а также для контроля целостности программного обеспечения до загрузки операционной системы. По

Публикаций - 113, упоминаний - 239

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 812 63
Информзащита 941 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Intel Corporation 12811 10
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 10
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Cisco Systems 5372 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
Ростелеком 10948 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 4
Merlion iRU - Деловой офис 352 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lenovo Group 2446 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 3
Газинформсервис - ГИС 496 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 2
Центр открытых разработок - OpenYard 94 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9215 2
ИКС 538 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
ССК - Самарская сетевая компания 6 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
КонсультантПлюс 161 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 1
Газпром газораспределение 21 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Гранит 57 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Родник 91 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Социальные гарантии 41 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
Внешфинбанк КБ 2 1
Амурфармация 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
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Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 20
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Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 43
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 16
Linux OS 11533 16
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Код Безопасности - vGate 89 12
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Microsoft Windows 16882 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Linux - Debian GNU 567 6
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 6
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 19 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
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Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
Microsoft Windows Server 2012 203 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 4
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
КриптоПро CSP СКЗИ 255 4
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 3
Positive Technologies - XSpider 37 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 3
НТЦ ИТ Роса - Mandriva ROSA 4 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 3
Голов Андрей 53 7
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Коростелев Павел 43 3
Гайкович Владимир 40 3
Ефимов Петр 39 2
Черкасов Дмитрий 43 2
Соболь Александр 6 2
Чутов Олег 11 2
Кадыков Иван 7 2
Емельянников Михаил 40 2
Ширманов Александр 15 2
Мылицин Роман 4 2
Бурым Андрей 3 2
Куликов Григорий 7 2
Шрамко Владимир 2 2
Мылицын Роман 111 2
Иванов Михаил 116 1
Логинов Александр 54 1
Коваленко Алексей 1 1
Софонов Андрей 5 1
Евдокимов Максим 27 1
Забусов Николай 11 1
Гребенников Николай 33 1
Фролов Антон 31 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Соловьев Дмитрий 84 1
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Кочепасов Сергей 13 1
Когогин Сергей 20 1
Сысоева Евгения 129 1
Рукавишникова Мария 23 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Соловьев Вадим 7 1
Горбунов Денис 23 1
Прокопов Максим 8 1
Урусов Виктор 157 1
Вагизов Ильдар 32 1
Левчук Илья 10 1
Третьяков Николай 3 1
Зиновьева Екатерина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 7
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Беларусь - Белоруссия 6289 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24963 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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