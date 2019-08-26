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Код Безопасности
ПАК Соболь АПМДЗ
Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки



26.08.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2»
15.09.2016 ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу
17.09.2015 Обновленный ПАК «Соболь» 3.0 прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России и поступил в продажу
02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25
10.06.2014 Электронный замок «Соболь» 3.0.7 с поддержкой Mini PCI Express Half поступил в продажу
17.09.2013 Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу
11.07.2013 Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB
22.06.2012 ПАК «Соболь» 3.0.5 поступит в продажу 2 июля
13.06.2012 Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК
14.05.2012 «Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5
13.03.2012 ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК
10.11.2011 Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость
17.12.2009 Электронный замок «Соболь» версии 3.0 получил сертификат ФСТЭК
24.04.2009 Электронный замок «Соболь» оснащен поддержкой Rutoken
17.02.2009 Вышла новая версия программно-аппаратного комплекса «Соболь»

Публикаций - 65, упоминаний - 144

Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 378 41
Информзащита 560 14
VMware 1964 5
Softline - Софтлайн 1730 4
ALT Linux - Альт Линукс 144 4
Cisco Systems 4624 3
Intel Corporation 10778 3
Ростех - Ростехнологии 2297 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 465 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 236 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 565 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 142 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 2
Merlion iRU - Деловой офис 186 2
Ред Софт - Red Soft 261 2
Quest Software 38 1
Открытые технологии 429 1
Stack Group - Стек Групп 120 1
Uptime Institute 172 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 1
ОКБ САПР 32 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 24 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
K2 - К2РУ - SourceCode 39 1
Eaton 61 1
Беркут НПФ 93 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 719 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
Конфидент 63 1
Mandriva - Mandrake 141 1
Газинформсервис - ГИС 49 1
Анкад - Ancud 40 1
Компьюлинк ГК - Compulink 319 1
Dr.Web - Доктор Веб 1138 1
InfoWatch - Инфовотч 816 1
VideoMost - ВидеоМост 200 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 168 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 1
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 10 1
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
НСПК - Национальная система платежных карт 272 1
АвтоВАЗ 159 1
Ford 350 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 93 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
Nissan - Японский автопроизводитель 186 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 3
Федеральное казначейство России 862 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 12 1
Гознак - Московский монетный двор 9 1
Гознак - Московская типография 10 1
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 24 1
Ярославская областная Дума 4 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 922 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 27 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 10
СЗИ - Средства защиты информации 161 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 7
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 20 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 272 6
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 320 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 182 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 562 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 777 2
SFF - Small Form Factor 65 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 94 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 114 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 58 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
USB Type-C - USB-C 993 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 734 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 677 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 116 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 21 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 152 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 134 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 521 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 24
Linux OS 7164 10
Код Безопасности - Континент АПКШ 40 6
Microsoft Windows 10 10088 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 195 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 5
Linux - Debian GNU 315 5
Aladdin eToken Management System 100 5
Microsoft Windows Server 2012 150 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 4
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 31 4
VMware ESXi 153 4
Код Безопасности - vGate 44 4
Ред ОС 259 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 164 3
Gemalto SafeNet eToken 189 3
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 3
Microsoft Windows Server 2003 391 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 3
Positive Technologies - XSpider 25 3
Новые облачные технологии - МойОфис 321 2
Intel x86 - архитектура процессора 1269 2
Java - Язык программирования 2386 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 192 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 2
Алтэкс-Софт RedCheck 9 2
Infotecs - ViPNet SafeBoot 13 2
Merlion iRU Опал 2 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 36 2
Код безопасности - Secret MDM 4 2
Гознак ЦОД 11 1
Getmobit GM-Box 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
Axoft Distribution Online - ADO 9 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 27 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Газинформсервис Блокхост-Сеть СЗИ 2 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
Citrix XenDesktop 86 1
Голов Андрей 41 5
Ширманов Александр 15 2
Ефимов Петр 37 2
Дбар Федор 11 2
Гайкович Владимир 36 2
Кадыков Иван 4 2
Гордейчик Сергей 19 1
Рустамов Рустам 176 1
Мякишева Марина 84 1
Немошкалов Александр 11 1
Третьяков Николай 3 1
Емельянников Михаил 39 1
Прокопов Максим 6 1
Соловьев Вадим 6 1
Нурутдинов Альберт 4 1
Рукавишникова Мария 6 1
Когогин Сергей 11 1
Кочепасов Сергей 4 1
Шахов Виталий 1 1
Чутов Олег 5 1
Соловьев Дмитрий 54 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Софонов Андрей 4 1
Коваленко Алексей 1 1
Иванов Михаил 72 1
Евдокимов Андрей 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 24
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 1
Армения - Ереван 132 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 1
Россия - СЗФО - Псковская область 455 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 1
Россия - ЦФО - Орловская область 167 1
Нидерланды - Амстердам 488 1
Южная Америка 669 1
Израиль 1679 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 377 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 1
Россия - УФО - Тюменская область 745 1
Россия - Сибирь 1343 1
Ближний Восток 2481 1
Африка - Африканский регион 2660 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 1
Беларусь - Белоруссия 3190 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 924 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1198 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 17 1
Федеральное законодательство 355 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
Ведомости 270 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
IDC - International Data Corporation 4515 3
Juniper Research 419 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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