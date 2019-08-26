Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Код Безопасности
ПАК Соболь АПМДЗ
Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
Публикаций - 65, упоминаний - 144
Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Голов Андрей 41 5
|Ширманов Александр 15 2
|Ефимов Петр 37 2
|Дбар Федор 11 2
|Гайкович Владимир 36 2
|Кадыков Иван 4 2
|Гордейчик Сергей 19 1
|Рустамов Рустам 176 1
|Мякишева Марина 84 1
|Немошкалов Александр 11 1
|Третьяков Николай 3 1
|Емельянников Михаил 39 1
|Прокопов Максим 6 1
|Соловьев Вадим 6 1
|Нурутдинов Альберт 4 1
|Рукавишникова Мария 6 1
|Когогин Сергей 11 1
|Кочепасов Сергей 4 1
|Шахов Виталий 1 1
|Чутов Олег 5 1
|Соловьев Дмитрий 54 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Софонов Андрей 4 1
|Коваленко Алексей 1 1
|Иванов Михаил 72 1
|Евдокимов Андрей 61 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
|Ведомости 270 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru