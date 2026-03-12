«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt рмации, сообщила об успешном завершении цикла тестов на совместимость средства доверенной загрузки «Соболь» версий 3.2 и 4.3 с отечественными системами управления средами виртуализации zVirt 4.

«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен» Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического

«Код Безопасности» провел успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с серверами OpenYard борудования OpenYard и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: серверов семейства RS201I и программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь». Об этом CNews сообщили представители OpenYard. В рамках испытаний проверялась корректность и стабильность работы программно-аппаратного комплекса на серверном оборудовании OpenYard. Он

Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» и виртуализацией, выстраивания HPC-среды, поддержки ИИ-сервисов и машинного обучения. Тестирование ПАК «Соболь» и серверов «DатаРу» на совместимость продемонстрировало стабильность работы реше

Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Лось». Данные продукты отечественного производства могут успешно эксплуатир

Александр Соболь усилил команду группы Denum Александр Соболь, эксперт в области цифровых технологий, усилил команду профессионалов группы Denum и возглавил компанию Denum Tech – основного R&D-подразделения холдинга. Об этом CNews сообщили представ

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2» ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. ПАК «Соболь» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к р

ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.9) с новой платой PCI Express. Продукт прошел инспекционный контр

Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur ограммных и аппаратных средств в области информационной безопасности, завершили функциональное и нагрузочное тестирование сертифицированного аппаратно-программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь» на стоечном сервере Inspur NF5170M4. Об этом CNews сообщили в Inspur. Электронный замок «Соболь» предназначен для защиты компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечения

Обновленный ПАК «Соболь» 3.0 прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России и поступил в продажу ости», российский разработчик средств защиты информации, объявила о прохождении обновленной версией ПАК «Соболь» 3.0 (релиз 3.0.8) инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении решения

«Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25 я связанный с BIOS системой неизвлекаемый аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь». АПМДЗ «Соболь» обеспечивает доверенную загрузку компьютера Credo VV25 за счет

Электронный замок «Соболь» 3.0.7 с поддержкой Mini PCI Express Half поступил в продажу од Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщил о поступлении в продажу ПАК «Соболь» 3.0 с поддержкой новой платы Mini PCI Express Half. Продукт прошел инспекционный

Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу ПАК «Соболь» версии 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB 2.0/3.0. В подтверждение

Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза ПАК «Соболь» версии 3.0.6. В обновленной версии реализована поддержка высокоскоростного режим

«Код Безопасности» продлил сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь» 3.0 рсии 3.0 до 7 декабря 2015 г. Как сообщили CNews в компании, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «Соболь» версии 3.0 соответствует 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ (в соответствии

ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р ый комплекс доверенной загрузки «Соболь» версии 3.0. Сертификат № 0748509 подтверждает соответствие ПАК «Соболь» 3.0 требованиям нормативных документов ТУ RU.40308570.501410, ГОСТ Р МЭК 60950-1

ПАК «Соболь» 3.0.5 поступит в продажу 2 июля Компания «Код Безопасности» представила ПАК «Соболь» 3.0.5 — улучшенную версию ПАК «Соболь» 3.0, аппаратно-программного средст

Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК и поставляется разработанный в НИП "Информзащита" аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Соболь". Количество установок в рабочие станции, серверы, специализированные платформы состав

«Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5 ной загрузки «Соболь» версии 3.0. Технический релиз 3.0.5 является следующим улучшенным исполнением ПАК «Соболь» версии 3.0, в котором реализованы новые возможности и функции, говорится в сообщ

ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении ПАК «Соболь» 3.0.4 инспекционного контроля во ФСТЭК, результаты которого подтверждают, что на

Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость ндующие использовать устройства «Рутокен» в качестве средств аутентификации пользователей в составе ПАК «Соболь» 3.0, а также в СЗИ от НСД Secret Net 6, говорится в сообщении «Кода Безопасности

Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск» ционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP

Ключи eToken протестированы на совместимость с защитными продуктами «Соболь» и Secret Net Компании «Аладдин Р.Д.» и «Код Безопасности» объявили об успешном завершении сертификационных испытаний корректности работы обновленных версий продуктов «Соболь» и Secret Net со средствами аутентификации и хранения ключевой информации eToken производства компании SefeNet. Полученный в результате тестирования сертификат подтвердил корректную рабо

Продлен сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь 2.1» России № 1574 на программно-аппаратное средство защиты компьютера от несанкционированного доступа «Соболь 2.1» до 14 марта 2014 г. Как отмечается, настоящий сертификат подтверждает, что ПАК «<

ФСТЭК подтвердил надежность электронного замка «Соболь» 3.0 прошла инспекционный контроль в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). ПАК «Соболь» версии 3.0.2 отличается расширенными оптимизированными пользовательскими возможн

Электронный замок «Соболь» версии 3.0 получил сертификат ФСТЭК ючительно, а также при создании информационных систем персональных данных до 1 класса включительно. ПАК «Соболь» 3.0 претерпел существенные изменения по сравнению со своими предшественниками. Т

Электронный замок «Соболь» оснащен поддержкой Rutoken оль» версии 3.0 реализована поддержка идентификаторов Rutoken. Ранее основными идентификаторами для ПАК «Соболь» являлись «таблетки» iButton. ПАК «Соболь» (электронный замок «Соболь») —

Вышла новая версия программно-аппаратного комплекса «Соболь» Компания «Информзащита» представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Соболь» — ПАК «Соболь 3.0», предназначенного для защиты рабочих станций и серверов, вх