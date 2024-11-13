«ИТ-Экспертиза» и «Код Безопасности» интегрировали «Континент ZTN-клиент» с ПК «Сакура» ечения «ИТ-Экспертиза» и ведущий отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» реализовали интеграцию «Континент ZTN-клиент» и программного комплекса «Сакура». Технологический стек позволит заказч

«Континент-АП» для Linux от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ Согласно сертификату соответствия ФСБ России № СФ/124-4734, «Континент АП 4.1» для Linux теперь соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 4

«Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации работу приложения для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных компьютеров сотрудников «Континент ZTN клиент для Linux» и устройств «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители к

Подтверждена совместимость VPN-клиента «Континент ZTN» и мобильной ОС «Аврора 4.0» льная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент ZTN клиент» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора» нового поколения. Моду

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора» льная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удаленного

Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» рафической защиты «Континент-АП» 4. В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»: «Рутокен S» (micro); «Рутокен L

«Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio «Код Безопасности» объявила о том, что теперь лицензии СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» предоставляются бесплатно сроком на 1 год. Как заявили в компании, этим «Код Безопасности» вносит свой посильный вклад в

«Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП» ей к ресурсам корпоративной сети с устройств, не входящих в ее защищаемые сегменты. Преимуществами «Континент-АП 4» стали реализация быстрого старта, упрощающего действия пользователя при начал

Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств Компания «Код Безопасности» выпустила программный VPN-клиент «Континент-АП» для Android-устройств. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», VPN-клиент поз

«Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на АПКШ «Континент» и СКЗИ Континент-АП» ртификатов соответствия требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны на аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» версии 3.5 и средство криптографической защиты информации «Континент-АП» версии 3.5. Как рассказали CNews в компании, полученные сертификаты (СФ/525-2044 и СФ/525-2045 от 10 февраля 2013 г.) подтверждают соответствие требованиям руководящего документа

«Код Безопасности» начал продажи новых версий АПКШ «Континент» и СКЗИ «Континент-АП» КС3 и межсетевым экранам 4-го класса защищенности. Среди других особенностей АПКШ «Континент» 3.6 и СКЗИ «Континент-АП» 3.6 можно также выделить: создание отказоустойчивых VPN-сетей (отказоусто

Новая версия СКЗИ «Континент-АП» сертифицирована ФСТЭК Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что программный продукт СКЗИ «Континент-АП» версии 3.6 получил сертификат соответствия ФСТЭК России. Полученный серти

«Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» 3.6 Компания «Код Безопасности» сообщила о получении положительного заключения ФСБ России на СКЗИ «Континент-АП» версии 3.6. Согласно заявлению компании, положительное заключение (выписк

«Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент» России на программно-аппаратный комплекс шифрования «Континент» версия 3.5 и программный VPN клиент СКЗИ «Континент-АП» версия 3.5 до 15 февраля 2015 г. Так, сертификат на АПКШ «Континент» подт

«Код Безопасности» готовит к выпуску программный VPN-клиент «Континент АП» для Android Компания «Код Безопасности» объявила о скором выпуске программного VPN-клиента «Континент АП» для ОС Android, предназначенного для криптографической защиты сетевого трафика

Обновленная версия СЗИ «Континент-АП» поступила в продажу Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе обновленной версии продукта «Континент-АП» УВАЛ. 00300-78 (версия 3.5). Продукт «Континент-АП» 3.5 успешно прошел процедуру инспекционного контроля во ФСТЭК России в подтверждение выданному ранее сертификату ФСТЭК Р

«Код Безопасности» разработал VPN-клиент с поддержкой российского криптоалгоритма для iPad и iPhone Компания «Код Безопасности» объявила о разработке VPN-клиента «Континент АП» («Континент Абонентский Пункт») с поддержкой Apple iOS. «Континент АП» д

СКЗИ «Континент-АП» версии 3.6 прошло инспекционный контроль ФСТЭК России Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении продуктом «Континент-АП» версии 3.6 инспекционного контроля и подтверждении выданного ранее сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России (№1650) на соответствие тре

ФСБ России сертифицировала СКЗИ «Континент АП» версии 3.5 омпания «Код Безопасности» сообщила о том, что средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» (версия 3,5 УВАЛ.00300-99) получило сертификат соответствия ФСБ России. Получен

«Код Безопасности» выпустил новый персональный межсетевой экран «Континент АП» Компания «Код Безопасности» представила новый продукт — персональный межсетевой экран «Континент АП» (средство защиты информации «Континент АП», версия 3), предназначенный д