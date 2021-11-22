Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент АП» на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную мобильную инфраструктуру с использованием отечественных решений.

СКЗИ «Континент АП» – это программный VPN-клиент, позволяющий удаленному пользователю установить защищенное соединение с сервером доступа аппаратно-программных комплексов «Континент 3» и «Континент 4». Он также обеспечивает криптографическую защиту данных, передаваемых в открытых каналах связи по протоколу TCP/IP, и выполняет функции персонального межсетевого экрана. СКЗИ «Континент АП», как и все решения компании «Код Безопасности», обладают сертификатами ФСБ и ФСТЭК, удостоверяющими возможность применения во всех информационных системах (кроме систем, оперирующих сведениями, содержащими государственную тайну).

ОС «Аврора» – единственная мобильная отечественная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора Центр» позволяет создавать доверенные и гибкие цифровые решения для государственных и корпоративных клиентов с учетом отраслевой специфики в соответствии с актуальными законодательными требованиями. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

«Совместное решение наших компаний – это еще один успешный шаг на пути к цифровому суверенитету страны, «Континент АП» ежедневно обеспечивает безопасность удаленного подключения для десятков тысяч рабочих мест, и мы убеждены в его эффективной работе на базе ОС «Аврора». - прокомментировал событие коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с компанией «Код безопасности» развивается и мы готовы предложить тем компаниям и организациям, которые сегодня строят доверенную мобильную инфраструктуру, комплексные отечественные решения». – комментирует технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган.