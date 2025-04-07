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Код Безопасности Континент TLS VPN



07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» 1
01.06.2023 «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
18.03.2019 «Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение 1
13.08.2018 Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности» 1
23.11.2017 «Код безопасности» обеспечил защиту ФГИС ЦС 2
19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает? 2
18.09.2017 «Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел 1
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 2
22.07.2016 «Код безопасности» оценил сроки перехода госорганов на российские средства шифрования 2
25.04.2016 Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 636 12
Cisco Systems 5137 2
Broadcom - VMware 2390 2
Microsoft Corporation 24748 2
SAP SE 5311 2
Oracle Corporation 6740 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 2
ОТР ГК - ОТР 2000 217 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Информзащита 778 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 1
Ростелеком 9836 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 309 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4273 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 2
Федеральное казначейство России 1795 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12740 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11284 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30193 5
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 379 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3901 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9281 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2243 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12852 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6225 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2241 3
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 65 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4320 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 495 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6940 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7823 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2100 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1174 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 622 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 345 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2988 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7484 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 930 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 6
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 4
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 4
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 111 4
Код Безопасности - vGate 76 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4602 3
Linux OS 10129 3
Microsoft Windows 15812 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 546 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 233 2
Код Безопасности - Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи 7 2
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1350 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 42 1
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
GZIP - GNU Zip 30 1
Код безопасности - Secret MDM 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 1
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 28 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 168 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 43 1
Коростелев Павел 31 4
Колыбельников Александр 3 2
Голов Андрей 51 2
Коренева Алиса 2 2
Куликов Григорий 7 2
Мылицын Роман 111 2
Мылицин Роман 4 2
Бодрик Александр 10 1
Дбар Федор 37 1
Коданев Кирилл 3 1
Карпунин Виктор 1 1
Лищенко Ирина 3 1
Анфимов Павел 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 965 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 3
Аудит - аудиторский услуги 2747 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6295 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 519 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3208 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 506 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8150 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5585 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 646 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 122 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 79 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2777 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4193 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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