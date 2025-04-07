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Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:
|МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
|ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
|Коростелев Павел 31 4
|Колыбельников Александр 3 2
|Голов Андрей 51 2
|Коренева Алиса 2 2
|Куликов Григорий 7 2
|Мылицын Роман 111 2
|Мылицин Роман 4 2
|Бодрик Александр 10 1
|Дбар Федор 37 1
|Коданев Кирилл 3 1
|Карпунин Виктор 1 1
|Лищенко Ирина 3 1
|Анфимов Павел 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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