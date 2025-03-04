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Мылицин Роман


04.03.2025 Разработчика знаменитого российского Linux избили соседи 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мылицин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 3
Broadcom - VMware 2379 2
Код Безопасности 626 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
ОТР ГК - ОТР 2000 215 2
Microsoft Corporation 24690 2
Cisco Systems 5126 2
SAP SE 5291 2
Oracle Corporation 6716 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 3
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27928 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3877 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66957 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7454 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 190 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5772 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2965 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 462 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2865 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 601 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2195 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 326 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1859 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3577 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 63 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29950 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 859 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3859 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 343 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
ГОСТ РВ - Требования к предприятия оборонно-промышленного комплекса 14 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 887 1
Linux OS 10044 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 2
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 2
Microsoft Windows 15751 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Aladdin Secret Disk 85 1
Мылицын Роман 111 2
Куликов Григорий 7 2
Коростелев Павел 30 2
Челышев Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145750 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 511 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 499 2
Аудит - аудиторский услуги 2699 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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