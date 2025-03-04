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Мылицин Роман
Мылицин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 3
|Broadcom - VMware 2379 2
|Код Безопасности 626 2
|IBM - International Business Machines Corp 9450 2
|ОТР ГК - ОТР 2000 215 2
|Microsoft Corporation 24690 2
|Cisco Systems 5126 2
|SAP SE 5291 2
|Oracle Corporation 6716 2
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
|Мылицын Роман 111 2
|Куликов Григорий 7 2
|Коростелев Павел 30 2
|Челышев Сергей 11 1
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