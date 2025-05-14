Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Directory


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось 1
26.03.2024 Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 2
07.04.2023 Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro 2
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
27.09.2022 DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС 1
01.07.2022 Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro 2
29.06.2022 «Сиссофт» начал поставлять решения Pragmatic Tools 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
29.11.2018 Учебный центр ФОРС получил авторизацию на обучение работе с Astra Linux 1
22.08.2017 DLP-решение InfoWatch для защиты корпоративных данных в ОС Astra Linux SE сертифицировано МО РФ 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 11
Microsoft Corporation 24823 7
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 26 5
Cisco Systems 5150 4
Oracle Corporation 6756 4
Broadcom - VMware 2404 3
Ред Софт - Red Soft 785 3
Базальт СПО - BaseALT 692 3
SAP SE 5327 2
IBM - International Business Machines Corp 9468 2
InfoWatch - Инфовотч 1039 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 337 2
ОТР ГК - ОТР 2000 217 2
Код Безопасности 644 2
Check Point Software Technologies 769 2
Red Hat 1324 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 2
Almalinux Open Source Foundation 32 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
ФОРС - Центр разработки 643 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 52 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Proxima 39 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 241 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 164 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 7
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 95 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1751 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 474 3
Оповещение и уведомление - Notification 4853 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 271 3
Оцифровка - Digitization 4674 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 349 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1243 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 637 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 363 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3129 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1370 9
Linux OS 10199 8
Microsoft Windows 15878 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 558 6
Pragmatic Tools Migrator 25 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 886 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 3
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 31 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 152 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 238 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 13 2
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 2
Microsoft Exchange 1760 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 14 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1677 2
Microsoft Office 3808 2
Linux - Debian GNU 488 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 170 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
КриптоПро CSP СКЗИ 217 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1727 1
Red Hat oVirt 46 1
Microsoft Windows 11 608 1
Black Lantern Studios - Bookworm - Компьютерная игра (головоломка) 5 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 304 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 38 1
Docker - Платформа распределённых приложений 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 211 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 6 1
Арефьев Андрей 54 5
Мылицын Роман 111 3
Коростелев Павел 31 2
Мылицин Роман 4 2
Куликов Григорий 7 2
Клевцов Александр 14 1
Романов Дмитрий 66 1
Донской Дмитрий 39 1
Мухин Денис 25 1
Василенко Сергей 5 1
Шмаков Антон 46 1
Шияфетдинов Дамир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 13
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 537 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 2
Аудит - аудиторский услуги 2798 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 517 2
Blacklist - Чёрный список 637 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 903 1
Металлы - Платина - Platinum 471 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 3
Juniper Research 530 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153