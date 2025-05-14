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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Directory
УПОМИНАНИЯ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
|Арефьев Андрей 54 5
|Мылицын Роман 111 3
|Коростелев Павел 31 2
|Мылицин Роман 4 2
|Куликов Григорий 7 2
|Клевцов Александр 14 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Мухин Денис 25 1
|Василенко Сергей 5 1
|Шмаков Антон 46 1
|Шияфетдинов Дамир 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 13
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 2
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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