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Black Lantern Studios Bookworm Компьютерная игра (головоломка)


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры 1
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось 1
04.04.2024 В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
20.03.2018 Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности 1
02.03.2006 Спрос на компо-головоломки рванул вверх 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Black Lantern Studios и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 809 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 339 1
Цифра ГК 2478 1
RealNetworks Products and Services 353 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1499 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14631 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 23 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2627 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 477 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1989 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 403 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 454 1
Repository - Репозиторий 930 1
Фотобанк - Photobank 180 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 480 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4391 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 460 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5012 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6351 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4085 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6433 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2079 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8090 1
FastCGI - клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения - развитие технологии CGI 9 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 936 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 229 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 379 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28294 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4170 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3729 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 541 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 853 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1063 2
Linux - Debian GNU 491 2
Linux OS 10257 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4720 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 2
Pixabay 151 1
КриптоПро CSP СКЗИ 218 1
Microsoft Windows 15915 1
Microsoft Windows 11 617 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 212 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 16 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 38 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 25 1
InterSystems Cache 134 1
Lua - язык программирования 58 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 335 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
Шмаков Антон 47 1
Зайцев Михаил 284 1
Дымшыц Нина 1 1
Богаткин Алексей 31 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5024 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 910 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 1
Английский язык 6750 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
BleepingComputer - Издание 372 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
NPD Group 140 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
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