Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии своего российского Веб-сервера Angie PRO 1.2.0.

Обновленная версия Angie PRO включает в себя несколько значимых изменений. В частности, в модуле проксирования теперь можно настроить шардинг (горизонтальное разделение) кэша, что повышает эффективность кэширования данных, поднимает производительность и упрощает масштабирование. Появилась возможность динамически управлять параметрами балансировки без перезагрузки конфигурации, что сокращает время простоя веб-сервера и упрощает его применение в современной инфраструктуре. Для проксируемых серверов добавлены активные проверки работоспособности, помогающие автоматически оптимизировать распределение запросов между серверами и сократить задержки. Кроме того, новая версия поддерживает современный протокол HTTP/3. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Как отмечает генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев, обновление Angie PRO является важным шагом для компании «Веб-сервер» в развитии своего продукта и укреплении позиций на российском и зарубежном рынке. «Мы продолжаем работать над улучшением своего продукта и предоставлением лучших решений для своих клиентов», — подчеркнул Заур Абасмирзоев.

Со времени выхода версии 1.1.0 разработчики добавили наиболее востребованные динамические модули такие как: auth-jwt. Реализует авторизацию клиента, проверяя предоставленный токен JSON (JWT); cache-purge. Позволяет очищать содержимое кэшей FastCGI, прокси, SCGI и uWSGI; keyval. Позволяет использовать переменные со значениями из пар key-value; lua. Позволяет использовать язык Lua в конфигурации Angie

postgres. Включает непосредственную поддержку баз данных PostgreSQL; redis2. Добавляет протокол Redis 2.0 в HTTP-апстримы.

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Кроме того, в новом релизе Angie PRO 1.2.0 добавлена поддержка операционной системы, сертифицированной ФСТЭК — «Альт» 8 СП (сервер). Так же, Angie PRO теперь доступен на операционных системах Alma Linux 8 и 9 версий, Alpine 3.18, Centos 7, 8 и 9 версий, Debian bookworm и Ubuntu 23.04 (Lunar Lobster).

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт» СП и был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604).