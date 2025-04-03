Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172222
ИКТ 13399
Организации 10512
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25354
Персоны 73885
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Almalinux Open Source Foundation

Almalinux Open Source Foundation


03.04.2025 Serverspace внедрил поддержку 6 новых версий операционных систем 1
10.12.2024 «Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку 1
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz 1
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера» 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store 1
04.07.2024 SpaceWeb запустил облачные сервисы 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
17.06.2024 Российская налоговая потратит пять миллиардов на «железо» для системы, автоматизирующей всю ее работу 1
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
16.04.2024 Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9 2
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu 1
06.02.2024 Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации 1
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода 1
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 2
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Almalinux Open Source Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1320 15
CloudLinux 20 10
Softline - Инферит - Инферит ОС 60 8
Oracle Corporation 6740 7
IBM - International Business Machines Corp 9459 7
Ctrl IQ 7 6
Softline - Софтлайн 2900 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 4
GitHub 850 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 55 3
Amazon Inc - Amazon.com 3027 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 2
Google LLC 11885 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 33 2
Yandex - Яндекс 7547 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 2
Tencent 160 2
Check Point Software Technologies 766 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 2
Cisco Systems 5137 2
Dell EMC 5038 1
X Corp - Twitter 2874 1
Meta Platforms - Facebook 4451 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Telegram Group 2103 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 312 1
Corel Corporation 336 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Sphere 28 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
ModernGigabyte 8 1
Nextcloud 26 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 1
SAS Institute 980 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Наукоград - технопарк 139 1
Unsplash 903 1
Microsoft - LinkedIn 655 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2951 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10268 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2720 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 8
Script - Скрипт 506 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2955 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11219 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3952 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14528 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11350 5
Repository - Репозиторий 902 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3998 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16187 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16270 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2589 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9538 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 580 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3172 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1087 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 3
OpenStack 498 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1205 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 28
Linux OS 10124 26
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 30 23
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 21
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 154 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 12
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 113 9
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 260 9
Linux - Debian GNU 478 8
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 7
Red Hat - Linux Fedora 223 6
Microsoft Windows 15811 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 997 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 4
CloudLinux OS 4 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 3
Apple macOS 2087 3
Microsoft Azure 1416 3
Google Cloud Platform - GCP 313 3
Docker - Платформа распределённых приложений 346 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 3
Ispmanager - ИСПменеджер 24 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 3
Red Hat Insights 10 2
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Tencent WeChat - мессенджер 145 2
SUSE openSUSE 94 2
NVision Барьер 664 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 2
Microsoft Exchange 1750 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 11 2
Microsoft Office 3780 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 167 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 138 2
Redmine 17 2
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 8
Селецкий Игорь 7 5
Баранов Дмитрий 24 3
Шашкин Алексей 42 2
Залманова Александра 8 2
Швецов Александр 10 2
Мирзоев Мурад 26 2
Замрий Евгений 1 1
Белоусов Сергей 242 1
Зубарев Илья 25 1
Федоров Андрей 29 1
Попов Никита 9 1
Мартынов Евгений 22 1
Мельникова Анастасия 402 1
Андриевский Сергей 17 1
Смирнов Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 7
Украина 7646 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 3
Германия - Федеративная Республика 12745 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 105 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17273 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 1
Европа Восточная 3107 1
Канада 4907 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Калифорния 4635 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3575 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6483 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 919 2
Blacklist - Чёрный список 629 2
НКО - Некоммерческая организация 512 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 1
ящик Пандоры 49 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5583 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2447 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8894 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4912 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 784 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10004 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1967 1
The Register - The Register Hardware 1587 4
Reddit 320 1
TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
ZDnet 660 1
Ars Technica 427 1
Известия ИД 641 1
Juniper Research 529 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153