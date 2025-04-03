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Almalinux Open Source Foundation
Almalinux Open Source Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|Y Combinator - венчурный фонд 51 1
|Наукоград - технопарк 139 1
|Unsplash 903 1
|Microsoft - LinkedIn 655 1
|Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 8
|Селецкий Игорь 7 5
|Баранов Дмитрий 24 3
|Шашкин Алексей 42 2
|Залманова Александра 8 2
|Швецов Александр 10 2
|Мирзоев Мурад 26 2
|Замрий Евгений 1 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Зубарев Илья 25 1
|Федоров Андрей 29 1
|Попов Никита 9 1
|Мартынов Евгений 22 1
|Мельникова Анастасия 402 1
|Андриевский Сергей 17 1
|Смирнов Андрей 51 1
|The Register - The Register Hardware 1587 4
|Reddit 320 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
|ZDnet 660 1
|Ars Technica 427 1
|Известия ИД 641 1
|Juniper Research 529 2
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