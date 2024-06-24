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ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн»)

Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру и заказывать виртуальные машины на базе ОС «МСВСфера Сервер» 9. Развитие продуктовой экосистемы ИТ-вендора «Инферит» способствует реализации стратегии ГК Softline по созданию собственных импортонезависимых облачных и инфраструктурных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит ОС» – подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и облачный провайдер «Инферит Облако», объявляют о доступности ОС «МСВСфера» в облачной инфраструктуре с оплатой по подписке.

Новая версия операционной системы от «Инферит» доступна в версии ОС «МСВСфера Сервер» 9. Это российская альтернатива зарубежным операционным системам RHEL, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux OS и Rocky Linux. Она совместима с корпоративными сервисами и приложениями указанных платформ.

«Инферит Облако» базируется на открытом ПО OpenStack и российском «железе». Сетевая инфраструктура построена на высокопроизводительных комплектующих и устройствах вендоров класса А. Инфраструктура развернута на двух независимых площадках: собственном ЦОДе в ОЭЗ «Исток», г. Фрязино, и ЦОДе уровня Tier-III на юге Москвы.

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«Мы рассматриваем "МСВСфера" 9 и "Инферит Облако" как фундамент для миграции в российскую импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Важно, что коллеги работали с четким запросом на замещение систем уровня Enterprise Unix-based ОС, поэтому системным администраторам и разработчикам будет комфортно работать с отечественной операционной системой. С нашей стороны созданы все условия для размещения вычислительных мощностей самых требовательных заказчиков», — сказал технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Надеемся, что благодаря интеграции нашего продукта в "Инферит Облако" ОС "МСВСфера" 9 станет надежным и стабильным помощником для компаний в построении облачной инфраструктуры», — отметила Александра Залманова, руководитель направления развития «Инферит ОС».

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