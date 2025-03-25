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Linux RHEL Rocky Enterprise Software Foundation Rocky Linux

Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux

25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
10.12.2024 «Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку 1
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz 1
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») 1
20.09.2024 Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов 1
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера» 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
22.07.2024 Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были 1
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
17.06.2024 Российская налоговая потратит пять миллиардов на «железо» для системы, автоматизирующей всю ее работу 1
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
16.04.2024 Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9 1
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux 1
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода 1
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев 1
30.03.2022 Состоялся релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 13.6.1 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 2
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Linux RHEL и организации, системы, технологии, персоны:

Almalinux Open Source Foundation 28 17
Red Hat 1318 15
CloudLinux 19 9
IBM - International Business Machines Corp 9455 8
Ctrl IQ 7 7
Softline - Инферит - Инферит ОС 59 7
Oracle Corporation 6730 6
Softline - Софтлайн 2887 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 4
GitHub 844 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 54 3
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 2
Huawei 3975 2
Yandex - Яндекс 7509 2
Microsoft Corporation 24726 2
Tencent 160 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 2
SAS Institute 979 2
Dell EMC 5037 1
X Corp - Twitter 2872 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Corel Corporation 336 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Sphere 28 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
ModernGigabyte 8 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 402 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 310 1
Nextcloud 26 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 32 1
Intel Corporation 12244 1
8339 1
Базальт СПО - BaseALT 671 1
Рикор Холдинг - Rikor 132 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
Microsoft - LinkedIn 654 2
Unsplash 887 2
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2712 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 6
Repository - Репозиторий 890 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2949 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2584 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9505 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 3
OpenStack 495 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 3
Script - Скрипт 503 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 578 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1083 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2812 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12186 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 3
Моноблок - Monoblock PC 971 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9418 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6352 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 937 2
Linux OS 10096 23
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 22
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 21
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 14
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 112 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 872 8
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 257 8
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 7
Linux - Debian GNU 476 6
Microsoft Windows 15789 6
Red Hat - Linux Fedora 222 5
Docker - Платформа распределённых приложений 343 4
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 3
Microsoft Azure 1415 3
Google Cloud Platform - GCP 313 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1294 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4577 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 3
Apple macOS 2084 2
Red Hat Insights 10 2
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 2
CloudLinux OS 4 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 594 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Parallels Toolbox 28 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Parallels Desktop 90 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Parallels Access 25 1
Parallels Management 13 1
Red Hat Developer Program 9 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Mattermost 11 1
Parallels Client - Parallels 2X RDP 11 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
Селецкий Игорь 7 6
Мирзоев Мурад 26 2
Залманова Александра 8 2
Белоусов Сергей 242 1
Зубарев Илья 25 1
Замрий Евгений 1 1
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Мартынов Евгений 20 1
Шашкин Алексей 42 1
Баранов Дмитрий 24 1
Мельникова Анастасия 399 1
Андриевский Сергей 17 1
Швецов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 9
Украина 7643 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 4
Германия - Федеративная Республика 12736 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Европа Восточная 3105 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Калифорния 4635 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 466 1
Канада 4904 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 105 1
Европа 21848 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2697 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 764 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 8
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2345 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
ящик Пандоры 49 1
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The Register - The Register Hardware 1584 4
Reddit 318 1
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
Ars Technica 425 1
ZDnet 660 1
Известия ИД 639 1
TechSpot 126 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
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