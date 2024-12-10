«Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку

Корейский «клон» RHEL с 10 годами бесплатной поддержки

Южнокорейский ИТ-гигант компания Naver представила собственную разработку – дистрибутив Linux, получивший название Navix.

Новая операционная система двоично совместима с популярным дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux (RHEL) компании Red Hat (принадлежит IBM). Дистрибутив опирается на репозиторий программного обеспечения OpenELA, поддержкой которого занимается одноименная организация, созданная летом 2023 г. компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL.

Naver обещает осуществлять поддержку продукта на протяжении 10 лет, причем совершенно бесплатно. В первые пять из них пользователи будут получать обновления в полном объеме, в заключительные – только критические с точки зрения безопасности апдейты.

Как отмечает The Register, интернет-гигант рассчитывает заинтересовать своим продуктом со столь продолжительным сроком поддержки разработчиков, которые так и не определились с заменой классической CentOS или опасаются, что их текущий поставщик внезапно поменяет собственную бизнес-модель и потребует денег за свои услуги. В сфере интересов Naver в том числе крупный бизнес и организации, занимающиеся высокопроизводительными вычислениями.

Red Hat Новый форк RHEL/ CentOS – теперь и разработки Naver

После решения Red Hat о «реформировании» модели разработки и обновления CentOS, являвшейся бесплатной версией RHEL, в конце 2020 г. форки легендарной ОС начали появляться как грибы после дождя. Сегодня дистрибутивы данного типа, к примеру, предлагают Oracle (Oracle Linux), CIQ (Rocky Linux), AlmaLinux и даже китайский ИТ-гигант Tencent. Корпорация Microsoft в августе 2024 г. перевела инфраструктуру соцсети LinkedIn (заблокирована в России) с CentOS на собственный дистрибутив Azure Linux. Причина – в отсутствии конкретики в планах по развитию CentOS.

Naver, как следует из опубликованного компанией анонса, уже применяет ОС для внутренних нужд и планирует добавить в собственное публичное облако в качестве одной из систем, доступных к установке на виртуальные машины.

Согласно примечаниям к выпуску, текущая версия Navix (9.5) основана на Linux 5.14 (август 2021 г.) и поставляется с набором привычных для пользователя CentOS пакетов ПО.

Продукт для внутреннего пользования?

DVD-образы ISO (загрузочные и установочные) и контейнеры Navix для архитектуры x86_64 доступны для свободной загрузки с официального сайта проекта. Там же можно найти документацию к нему на корейском языке – пока в не слишком внушительном объеме. Официальный репозиторий проекта на хостинге GitHub принимает к рассмотрению баги и пожелания от пользователей и разработчиков, однако ссылок на исходный код проекта не предлагает.

Учитывая тот факт, что сопровождающая проект информация преимущественно представлена на корейском языке, логично предположить, что продукт ориентирован в первую очередь на внутренний рынок.

«Южнокорейский Google»

Naver иногда называют «южнокорейским Google», отмечая элементы сходства в развитии компаний, общие отправные точки и ход эволюции перечня предлагаемых ими веб-сервисов.

Так, обе компании начинали свою деятельность с запуска поискового движка в интернете, впоследствии построив вокруг него целые экосистемы проудктов. Сегодня среди них – в том числе сервисы электронной почты (Gmail и Naver Mail) и электронной коммерции (Google Shopping и Naver Shopping), блогов (Blogger.com и Naver Blog), публичное облако (Google Cloud и Naver Cloud).

Популярность Naver как интернет-поисковика в Южной Корее крайне высока – у себя на родине компания практически на равных соперничает с глобальным гигантом в лице Google, которые доминирует в большинстве стран мира за редкими исключениями, которые, к примеру, представляет, Россия – в нашей стране американский поисковик традиционно уступает «Яндексу».

Корейский ИТ-гигант располагает по крайней мере двумя собственными дата-центрами. В 2023 г. компания запустила площадку мощностью 270 МВт, рассчитанную на размещение 600 тыс. монтажных единиц серверного оборудования. Google владеет сетью ЦОДов в различных регионах мира и конкурирует на облачном рынке с такими крупными игроками как Microsoft (Azure) и Amazon.

Google также имеет собственный дистрибутив Linux, используемый внутри компании в качестве операционной системы для рабочих станций. Он называется gLinux и построен на кодовой базе Debian Testing и в качестве окружения рабочего стола предлагает GNOME. Ранее сотрудниками корпорации применялся Ubuntu Linux с графической средой Cinnamon.