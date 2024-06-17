Российская налоговая потратит пять миллиардов на «железо» для системы, автоматизирующей всю ее работу

Федеральная налоговая служба России закупает ПАКи на 5 миллиардов руб. с целью импортозамещения некоторых компонентов системы, автоматизирующей работу Службы.



ПАКи для ФНС

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) России выделила 5 млрд руб. для закупки различных программно-аппаратные комплексов с целью импортозамещения иностранного оборудования и дальнейшего развития своих подсистем АИС «Налог-3» уже на новом, отечественном оборудовании.

Под замену попало оборудование из следующих подсистем: прикладная подсистема «Централизованная система электронного документооборота ФНС России», единая информационно-аналитическая подсистема и прикладная подсистема, реализующая функции по доработке государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Тендер на поставку «железа» для развития АИС был опубликован на сайте госзакупок 29 мая 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 14 июня, а поставщика ПАКов выберут 17 июля.

Про главную систему налоговой

АИС «Налог-3» разработана для ФНС России с целью эффективного выполнения всех функций организации. Эта система выполняет следующие функции: прием, обработка, предоставление данных и анализ информации, создание информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, необходимой информации для принятия управленческих решений ФНС России, предоставление информации внешним пользователям.

АИС «Налог-3» обеспечивает доступ к информации о физических и юридических лицах, движении денежных средств на счетах, налоговых декларациях, финансовой отчетности и других данных.

Image by vecstock on Freepik ФНС потратит 5 миллиардов на закупку ПАКов

Основные задачи «Налог-3» включают: упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ФНС и перевод процедур в электронный вид, создание единого информационного массива и интеграция налоговых органов с новыми внешними источниками информации, снижение операционных издержек на управление налоговыми вопросами,- улучшение информационного обмена с государственными органами и местным самоуправлением.

Подробности тендера

Для импортозамещения Служба закупает ПАКи для обработки больших данных, управления базами данных, объектного хранения данных и виртуализации. Производитель в техническом задании указан не был, но известно, что ФНС желает закупить именно российское оборудование из реестра отечественного ПО и электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Для каждого оборудования Служба указала требуемые технические характеристики. Так для ПАК обработки больших данных должен иметь на борту не менее восьми вычислительных узлов и минимум один модуль агрегации портов управления (метод, используемый в компьютерных сетях для параллельного объединения нескольких сетевых подключений). В каждом вычислительном узле должно быть не менее двух 24 ядерных процессоров с базовой частотой в 2,2 ГГц и 35 МБ кэш-памяти. Минимальное количество оперативной памяти (ОЗУ) — не менее одного ТБ, также необходимо наличие двух типов запоминающих устройств: на 3,8 ТБ и на 480 ГБ.

Сам ПАК обработки больших данных необходим ФНС для организации обмена сообщениями между сервисами по подписке. Работать это будет на одной из следующих ОС: «Альт 8 СП», Astra Linux, CentOS и Red Hat Enterprise Linux.

ПАК управления базами данных должен поддерживать следующие ОС: Astra Linux, «Альт», «РОСА», «РЕД ОС», Rocky Linux, AlmaLinux, CentOS, Debian и Ubuntu. Базы данных будут обслуживаться на следующих СУБД: Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL и MySQL.

ПАК объектного хранения данных необходим ФНС для организации вычислительной инфраструктуры объектного хранения данных. Суммарный «сырой» объем памяти в одном в компоненте хранения данных — три ПБ. Объем максимально возможной неразмеченной емкости в компоненте хранения данных должен быть не менее 19 ПБ. Всего на борту должно быть не менее 12 NL-SAS накопителей с емкостью не менее 16 ТБ каждый и не менее двух SSD накопителей с емкостью в 3,84 ТБ для каждого SSD.

ПАК виртуализации необходим налоговой для организации виртуальной инфраструктуры. Сам же он представляет из себя комплекс программных и аппаратных компонентов, предназначенных для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры центров обработки данных. ПАК должен содержать в себе не менее четырех вычислительных узлов и один узел хранения данных. На борту одного вычислительного узла должно находиться не менее двух 24 ядерных процессора с с базовой частотой в 2,2 ГГц и 35 МБ кэш-памяти. Объем ОЗУ — не менее одного ТБ, также необходимо наличие двух твердотельных накопителей с объемом в 480 ГБ.