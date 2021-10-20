Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО
BaseALT
Linux
Альт ОС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 290, упоминаний - 604
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 28
|Сизоненко Григорий 26 12
|Новодворский Алексей 95 6
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1819 4
|Степанов Антон 56 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 3
|Мальков Алексей 7 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Володкович Вячеслав 30 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Кулагин Антон 1 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Карасев Антон 10 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Черный Владимир 1 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Кочепасов Сергей 4 1
|Туровецкий Владимир 6 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Коровин Иван 3 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Ибрагимов Камиль 7 1
|Пертенава Лилиана 7 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Сафронов Роман 33 1
|Паришева Александра 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Горбачев Александр 18 1
|Лаут Артур 2 1
|Готальский Михаил 91 1
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
|Черевков Алексей 11 1
|Манасуев Александр 1 1
|Ущаповский Сергей 1 1
|Мурашов Алексей 2 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|TAdviser Report 6 2
|IDC - International Data Corporation 2706 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru