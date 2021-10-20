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Базальт СПО
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20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 2
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 2
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 1
23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 6
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
10.02.2021 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС семейства «Альт» 2
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 29
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
19.11.2020 Иркутская область внедряет «Р7-Офис» в «цифровое рабочее место» 2
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 2
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 2
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 2
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux 1
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП» 5
10.08.2020 МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS 2
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 1

Публикаций - 290, упоминаний - 604

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 51
Базальт СПО 206 35
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 20
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 11
IBM 3522 9
Intel Corporation 4138 7
VideoMost - ВидеоМост 191 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Samsung Electronics 5611 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 418 6
Oracle Corporation 3325 6
AMD - Advanced Micro Devices 1660 6
SAP SE 3207 6
Код Безопасности 365 5
АйТи 747 5
Red Hat 664 5
SUSE 167 4
ЭОС - Электронные офисные системы 979 4
ALT Linux - Альт Линукс 138 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Cisco Systems 2034 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
3720 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Apple Inc - Эппл Рус 7666 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 553 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Google LLC 7118 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Huawei 2720 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Транснефть 159 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Почта России ПАО 1569 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Россети ПАО 168 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Аэрофлот 492 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Интер РАО ПАО 158 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
РАО ЕЭС России ПАО 60 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 4
Правительство РФ 2198 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 1
SoGo - Open Source Groupware 8 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
OIN - Open Invention Network 17 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 467 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 594 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 439 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 315 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
OpenStack 347 3
Flash 470 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 3
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 229 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 3 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 2
Linux Btrfs - Файловая система 32 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
Linux OS 4226 55
Microsoft Windows 10 6590 30
Microsoft Windows 849 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 22
Google Android 10750 17
Новые облачные технологии - МойОфис 311 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
Apple macOS 920 14
Linux - Debian GNU 272 12
Apple iOS 5741 12
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 12
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 10
Java - Язык программирования 1163 10
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 9
Intel x86 - Архитектура процессора 990 9
Microsoft Windows 7 1662 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 8
Ред ОС 239 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 7
Microsoft SQL Server 786 6
Microsoft Exchange 676 6
Aladdin JaCarta 147 6
Apple macOS X 900 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
Microsoft Windows 8 1228 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 5
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
ЭОС Дело СЭД 616 4
КриптоПро СКЗИ CSP 96 4
Aladdin JaCarta PKI 74 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 326 4
Смирнов Алексей 142 28
Сизоненко Григорий 26 12
Новодворский Алексей 95 6
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1819 4
Степанов Антон 56 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 3
Мальков Алексей 7 2
Горелов Дмитрий 51 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Володкович Вячеслав 30 2
Кабанов Владимир 174 2
Кулагин Антон 1 1
Фарыгин Антон 3 1
Карасев Антон 10 1
Левин Дмитрий 35 1
Фарыгин Владимир 3 1
Черный Владимир 1 1
Серчугов Евгений 2 1
Овчаров Евгений 11 1
Кочепасов Сергей 4 1
Туровецкий Владимир 6 1
Кириченко Сергей 2 1
Коровин Иван 3 1
Ведехин Игорь 23 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Пертенава Лилиана 7 1
Валяева Елизавета 72 1
Сафронов Роман 33 1
Паришева Александра 1 1
Решетков Александр 5 1
Горбачев Александр 18 1
Лаут Артур 2 1
Готальский Михаил 91 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
Черевков Алексей 11 1
Манасуев Александр 1 1
Ущаповский Сергей 1 1
Мурашов Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 19
Россия - Татарстан Республика 1612 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 9
Франция - Французская Республика 2108 7
Россия - Санкт-Петербург 7035 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 5
Индия - Республика 2151 4
Россия - Новосибирск 1951 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 3
Германия - Федеративная Республика 3601 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Украина 3338 2
Россия - Вологда 191 2
Россия - Ростовская область 859 2
Россия - Нижегородская область 735 2
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Тамбовская область 321 1
Россия - Красноярский край 657 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ярославская область 329 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Тюменская область 581 1
Россия - Воронежская область 393 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Архангельская область 325 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Алтай 681 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 198 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 272 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 337 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Phoronix 15 1
CNews Analytics 1988 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
TAdviser Report 6 2
IDC - International Data Corporation 2706 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
РАН - Российская академия наук 315 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
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