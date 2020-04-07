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ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России

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Российская операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Это новая версия ОС, она работает не только на компьютерах с процессорами Intel i586/x86_64, но и на российских «Эльбрус-4С/8С», а также управляет работой современного сетевого и периферийного оборудования. «Альт 8 СП» – единственная российская операционная система, которая развивается на базе отечественной инфраструктуры разработки и российского репозитория. Она разработана совместно компаниями «ИВК» и «Базальт СПО».

Тестовые испытания показали, что «Альт 8 СП» относится к операционным системам типа «А». Она предназначена для функционирования на средствах вычислительной техники общего назначения – серверах, персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и др. На основе этой ОС можно создавать автоматизированные системы для обработки информации, содержащей персональные данные и сведения, не составляющие государственную тайну (при условии выполнения требований эксплуатационной документации).

«Российские программно-аппаратные комплексы на базе компьютеров с процессорами "Эльбрус" и ОС "Альт 8 СП" обеспечивают подлинную технологическую независимость отечественных предприятий, организаций, государства в целом, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – На их основе можно строить доверенную цифровую среду любого масштаба с длительным жизненным циклом. Это особенно важно сегодня, когда технологическая гонка за лидерство на мировом рынке ИТ сопровождается политикой санкционных ограничений».

На новую версию ОС «Альт 8 СП» распространяется действие сертификата соответствия ФСТЭК России №3866 от 10 августа 2018 г. (действителен до 10 августа 2023 г.). Результаты тестовых испытаний подтвердили, что она соответствует «Требованиям безопасной информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профилю защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

«Технологическая пара, состоящая из ОС "Альт 8 СП" и процессора "Эльбрус",– точка кристаллизации российской экосистемы прикладного программного обеспечения и оборудования, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании "Базальт СПО". – На процессорах "Эльбрус" работают отечественные компьютеры, СХД, производственное оборудование, промышленные датчики и другие устройства. С операционной системой "Альт 8 СП" совместимо большое число российских прикладных программ из Единого реестра. Таким образом формируется «конструктор», элементы которого можно использовать в различных комбинациях для построения защищенной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры».

Операционная система «Альт 8 СП» – это универсальный дистрибутив для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации. Помимо самой ОС, в состав дистрибутива входит широкий набор прикладных программ, а также система управления сервером (более 100 модулей). Потребителям гарантирована поддержка продукта в течение пяти лет с момента выпуска, но не менее трех лет с факта последней продажи. Все обновления они будут получать бесплатно. Операционная система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер 4305).

Запланирована проверка ОС «Альт 8 СП» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности».



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