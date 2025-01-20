ФСТЭК РФ ИТ.ОС Методический документ Профиль защиты операционных систем
ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 7
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
|Рустамов Рустам 412 23
|Сизоненко Григорий 39 5
|Васильев Владислав 58 4
|Карпицкий Олег 70 4
|Смирнов Алексей 242 3
|Климов Михаил 7 2
|Векшин Евгений 12 2
|Ерофеев Максим 12 2
|Фокин Максим 4 2
|Горелов Дмитрий 61 1
|Лобанов Роман 1 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Белозеров Олег 28 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Писарев Михаил 26 1
|Ушаков Михаил 33 1
|Иванов Владимир 61 1
|Панченко Иван 138 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Юсупов Ренат 116 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Ерина Юлия 7 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Высоковских Сергей 1 1
|Луцик Павел 12 1
|Кадомский Вячеслав 45 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Сорокин Дмитрий 26 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Шевкунов Сергей 2 1
|Орлов Станислав 48 1
|Коваленко Антон 28 1
|Лукиян Дмитрий 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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