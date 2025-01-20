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ФСТЭК РФ ИТ.ОС Методический документ Профиль защиты операционных систем

ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем


20.01.2025 Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК 2
02.12.2024 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 2
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС 1
01.11.2024 РЕД СОФТ примет участие в CNews Forum 2024 1
30.08.2024 ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия 2
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS 1
04.03.2024 Сервис «Альфа-ID» совместим с операционными системами «Альт СП» 2
28.11.2023 Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер» 1
18.10.2023 «Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимости своих решений для усиления кибербезопасности 1
14.03.2023 Компания НТЦ ИТ РОСА подтвердила совместимость операционных систем РОСА с оборудованием F+ tech 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
30.01.2023 НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов 1
30.12.2022 Astra Linux в России станет полноценной заменой уходящей Windows? 1
14.11.2022 Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России 1
27.12.2021 «Ред ОС» версии 7.3 прошла проверку ФСТЭК России 2
29.10.2021 ОС​ Astra Linux​ для​ ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия 1
22.10.2021 Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 1
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора» 2
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 2
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 2
07.04.2020 ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России 2
04.03.2020 РЕД ОС сертифицирована ФСТЭК по «Требованиям к уровням доверия» 1
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 1
07.06.2019 «Ред Софт» объявила новый релиз РЕД ОС 1
01.04.2019 «Р7-Офис» заработал на Ред ОС 1
18.01.2019 «РЕД ОС» сертифицирована ФСТЭК России 1
28.12.2018 Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ 1
19.12.2018 ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 2
17.12.2018 РЕД ОС подтвердила совместимость с платформами Re:Doc 1
10.12.2018 «Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции 1
03.12.2018 Системы «Кодекс» и «Техэксперт» подтвердили совместимость с «РЕД ОС» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 68

ФСТЭК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 700 31
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 10
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 5
Базальт СПО - BaseALT 654 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 4
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Ростелеком 9699 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Intel Corporation 12197 2
Код Безопасности 616 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 2
Эшелон НПО 129 2
МСК Групп - Даком М 61 2
Red Hat 1305 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ЦРТ Инновации 70 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Техэксперт 10 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Yandex - Яндекс 7339 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
КонсультантПлюс 134 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Технопарк-Мордовия 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 28
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 24
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 23
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 879 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 17
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ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 12
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Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 3
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Linux OS 9936 37
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 31
Red Hat RPM - Package Manager 159 23
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 9
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 5
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 4
Microsoft Windows 15656 4
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 3
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 2
Microsoft Exchange 1714 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 2
Linux Kernel 15 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Aladdin JaCarta PRO 25 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 2
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 2
ALMI AlterOS 94 2
Рустамов Рустам 412 23
Сизоненко Григорий 39 5
Васильев Владислав 58 4
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Смирнов Алексей 242 3
Климов Михаил 7 2
Векшин Евгений 12 2
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Фокин Максим 4 2
Горелов Дмитрий 61 1
Лобанов Роман 1 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Белозеров Олег 28 1
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Шибанов Владимир 32 1
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Ушаков Михаил 33 1
Иванов Владимир 61 1
Панченко Иван 138 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Юсупов Ренат 116 1
Рубцов Сергей 33 1
Ерина Юлия 7 1
Фенюшин Евгений 26 1
Высоковских Сергей 1 1
Луцик Павел 12 1
Кадомский Вячеслав 45 1
Сабанов Алексей 21 1
Евдокимов Максим 27 1
Шалимов Сергей 2 1
Сорокин Дмитрий 26 1
Баранов Дмитрий 24 1
Шевкунов Сергей 2 1
Орлов Станислав 48 1
Коваленко Антон 28 1
Лукиян Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 55
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 40
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Times 622 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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