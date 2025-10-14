Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по четвертому классу защиты для ОС «МСВСфера» 9. Это подтверждает зрелый уровень защиты ОС «МСВСфера» при обработке информации ограниченного доступа и ее готовность к масштабным внедрениям в госсекторе и других структурах, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Операционная система «МСВСфера» 9 соответствует следующим ключевым документам по безопасности информации ФСТЭК России: требованиям доверия (по четвертому уровню); требованиям безопасности информации к ОС типа А по четвертому классу защиты; профилю защиты ОС ИТ.ОС.А4.ПЗ; требованиям к средствам контейнеризации (по четвертому классу защиты); требованиям к средствам виртуализации (по четвертому классу защиты).

Выступившая партнером в процессе сертификации испытательная лаборатория «Эксперт по безопасности» («ЭПБ») дала высокую оценку уровню подготовки команды «Инферит ОС» и вручила благодарственное письмо директору департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит» Максиму Фокину.

«МСВСфера» — это семейство российских операционных систем на базе ядра Linux, созданное с учетом требований отечественного ИТ-рынка — в первую очередь государственного сектора. ОС предлагает привычные интерфейсы в стиле Windows 10 и macOS, имеет базовый набор приложений и широкую совместимость с российским прикладным ПО.

Сертификат ФСТЭК России, присутствие системы в реестре Минцифры и 10-летний срок поддержки делают «МСВСфера» надежным решением для построения безопасной и технологически независимой ИТ-инфраструктуры на всех уровнях. Полученный сертификат позволяет внедрять ОС в государственные и коммерческие организации, обрабатывающие информацию ограниченного доступа (за исключением сведений, составляющих государственную тайну). ОС гарантирует безопасную работу с данными, выполняя требования Указа Президента России №166 о технологической независимости.

«Получение сертификата ФСТЭК России — это стратегически важное событие, которое подтверждает, что операционная система “МСВСфера” не только является технически зрелым и надежным продуктом, готовым к работе с информацией ограниченного доступа, но и служит весомым вкладом в реализацию политики импортозамещения. Как разработчик полностью отечественных решений, мы создаем продукты, которые напрямую способствуют укреплению технологического суверенитета страны, обеспечивая государственные и корпоративные ИТ-системы независимым, безопасным и контролируемым ПО», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«В ходе испытаний ОС “МСВСфера” мы отметили не только высокое качество исходного кода и технической документации, но и зрелость внутренних процессов разработки безопасного ПО у “Инферит”. Системный подход команды к подготовке к тестам значительно ускорил процедуру сертификации, что редкость для проектов такой сложности», — сказал Григорий Григорьев, начальник испытательной лаборатории «Эксперт по безопасности».

«Накопленная нами глубокая экспертиза в вопросах разработки безопасного программного обеспечения и его сертификации позволила нам успешно провести сертификацию ОС “МСВСфера” в ФСТЭК России в кратчайшие сроки. Мы хорошо понимаем острую потребность рынка в подобных процессах и готовы предложить другим российским компаниям консалтинговые услуги и техническую помощь в рамках внедрения процессов по разработке безопасного программного обеспечения, разработке необходимой для сертификации документации, а также в сопровождении работ по сертификации СЗИ. Наша цель — не просто развивать собственную экосистему и экспертизу, а вносить вклад в укрепление технологического суверенитета страны в целом, делая стандарты безопасности доступными для всего рынка», — сказал Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).