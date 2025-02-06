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Фокин Максим



06.02.2025 «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации 1
02.12.2024 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 1
30.08.2024 ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener 1
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Фокин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2831 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 247 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 2
Программный стек 215 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1958 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6153 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 333 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 781 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6686 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7610 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4718 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 363 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2066 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 457 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 77 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 205 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 232 1
Clone - Клонирование 493 1
Linux OS 9983 3
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 103 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4479 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 237 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 266 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Aladdin 2FA 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 80 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Microsoft Windows 15695 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Apple macOS 2067 1
Чернов Даниил 79 1
Челышев Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2750 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29169 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 1
РАН - Российская академия наук 1878 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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