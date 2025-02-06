«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» будет специализироваться на сертификации программного обеспечения, программно-аппаратных средств и комплексных решений в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот шаг позволит вендору расширить спектр услуг. Также он даст возможность предложить клиентам и партнерам высококачественные решения, реализующие требования регулятора в области информационной безопасности. Открытие центра экспертизы соответствует стратегии ГК Softline.

«Инферит» — российский вендор, специализирующийся на разработке и производстве решений для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Основные направления деятельности включают производство компьютерного и серверного оборудования, разработку операционных систем семейства «МСВСфера», создание программного обеспечения для управления ИТ-активами и оптимизации облачных затрат. Компания предоставляет надежную и безопасную облачную инфраструктуру, а также сертифицированные средства защиты информации для корпоративных и государственных систем.

Задача центра экспертизы — обеспечивать высокое качество и безопасность разрабатываемых продуктов, и их соответствие требованиям по безопасности информации. Специалисты центра реализуют в продуктовых командах процессы по разработке безопасного программного обеспечения, сопровождают сертификацию ПО, программно-аппаратных средств и комплексных решений «Инферит» на соответствие требованиям безопасности ФСТЭК, проводят аудит инфраструктуры разработки и безопасности продуктов, выявляют и анализируют уязвимости, участвуют в процессе устранения выявленных уязвимостей, оценивают риски и разрабатывают стратегии повышения качества и безопасности выпускаемых продуктов.

Центр оказывает поддержку на всех стадиях жизненного цикла продуктов, включая подготовку процессов, документации и получение сертификатов соответствия. Это позволит вендору ускорить вывод сертифицированных продуктов и обновлений на рынок, предоставляя потребителям надежные и безопасные решения.

В 2024 г. в рамках работы центра экспертизы «Инферит» было получено 2 сертификата соответствия на ОС «МСВСфера 7.3» в исполнении АРМ и «Сервер», а также запущен процесс сертификации флагманской версии операционной системы «МСВСфера 9». Кроме того, в конце 2024 г. центр успешно завершил сертификацию системы управления контентом «МСВСфера Инфооборот», которая соответствует требованиям безопасности ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

«Инферит» ставит цель не только выстроить процесс безопасной разработки и сертификации собственных продуктов, но и предоставлять экспертные услуги другим игрокам ИТ-рынка, которые хотят производить качественные и безопасные продукты, сертифицировать их по требованиям безопасности информации, но не имеют достаточно компетенций или ресурсов для этого.

Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит», отметил: «Открытие центра экспертизы — это важный шаг для нашей компании, который не только укрепит наши позиции на рынке информационной безопасности, но и откроет новые возможности для внедрения инновационных решений в сфере информационной безопасности. Деятельность центра позволит нам и нашим заказчикам выпускать более качественные и безопасные продукты, экономить время и деньги на их сертификации, а также проводить обновления сертифицированной продукции в более сжатые сроки. Я уверен, что центр станет важным инструментом для успешной реализации как внутренних, так и внешних проектов. Мы продолжаем развивать экспертизу в рамках реализации мер по разработке безопасного ПО, нарабатываем базу автоматизации различных процессов, создаем собственные решения в области выявления уязвимостей программных продуктов и активно работаем над расширением спектра сертифицированных решений».