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«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» будет специализироваться на сертификации программного обеспечения, программно-аппаратных средств и комплексных решений в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот шаг позволит вендору расширить спектр услуг. Также он даст возможность предложить клиентам и партнерам высококачественные решения, реализующие требования регулятора в области информационной безопасности. Открытие центра экспертизы соответствует стратегии ГК Softline.

«Инферит» — российский вендор, специализирующийся на разработке и производстве решений для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Основные направления деятельности включают производство компьютерного и серверного оборудования, разработку операционных систем семейства «МСВСфера», создание программного обеспечения для управления ИТ-активами и оптимизации облачных затрат. Компания предоставляет надежную и безопасную облачную инфраструктуру, а также сертифицированные средства защиты информации для корпоративных и государственных систем.

Задача центра экспертизы — обеспечивать высокое качество и безопасность разрабатываемых продуктов, и их соответствие требованиям по безопасности информации. Специалисты центра реализуют в продуктовых командах процессы по разработке безопасного программного обеспечения, сопровождают сертификацию ПО, программно-аппаратных средств и комплексных решений «Инферит» на соответствие требованиям безопасности ФСТЭК, проводят аудит инфраструктуры разработки и безопасности продуктов, выявляют и анализируют уязвимости, участвуют в процессе устранения выявленных уязвимостей, оценивают риски и разрабатывают стратегии повышения качества и безопасности выпускаемых продуктов.

Центр оказывает поддержку на всех стадиях жизненного цикла продуктов, включая подготовку процессов, документации и получение сертификатов соответствия. Это позволит вендору ускорить вывод сертифицированных продуктов и обновлений на рынок, предоставляя потребителям надежные и безопасные решения.

В 2024 г. в рамках работы центра экспертизы «Инферит» было получено 2 сертификата соответствия на ОС «МСВСфера 7.3» в исполнении АРМ и «Сервер», а также запущен процесс сертификации флагманской версии операционной системы «МСВСфера 9». Кроме того, в конце 2024 г. центр успешно завершил сертификацию системы управления контентом «МСВСфера Инфооборот», которая соответствует требованиям безопасности ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

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«Инферит» ставит цель не только выстроить процесс безопасной разработки и сертификации собственных продуктов, но и предоставлять экспертные услуги другим игрокам ИТ-рынка, которые хотят производить качественные и безопасные продукты, сертифицировать их по требованиям безопасности информации, но не имеют достаточно компетенций или ресурсов для этого.

Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит», отметил: «Открытие центра экспертизы — это важный шаг для нашей компании, который не только укрепит наши позиции на рынке информационной безопасности, но и откроет новые возможности для внедрения инновационных решений в сфере информационной безопасности. Деятельность центра позволит нам и нашим заказчикам выпускать более качественные и безопасные продукты, экономить время и деньги на их сертификации, а также проводить обновления сертифицированной продукции в более сжатые сроки. Я уверен, что центр станет важным инструментом для успешной реализации как внутренних, так и внешних проектов. Мы продолжаем развивать экспертизу в рамках реализации мер по разработке безопасного ПО, нарабатываем базу автоматизации различных процессов, создаем собственные решения в области выявления уязвимостей программных продуктов и активно работаем над расширением спектра сертифицированных решений».

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