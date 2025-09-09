Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности

Solar webProxy - шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал. Solar webProxy предотвращает утечку конфиденциальной информации с помощью нескольких механизмов - проверка трафика по ключевым словам и наличию определенных файлов, а также контроль утечек через черновики Outlook Web Access и другие корпоративные веб-ресурсы с помощью встроенного реверс-прокси.

В рамках построения экосистемы информационной безопасности в организации, продукт бесшовно интегрируется с DLP-системами, например, Solar Dozor. Так, если в компании уже используется Solar Dozor, то возможна синхронизация функции «Досье на персону» и автоматическая блокировка утечек через веб-канал.