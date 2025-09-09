Разделы

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar webProxy шлюз веб-безопасности

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности

Solar webProxy - шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал. Solar webProxy предотвращает утечку конфиденциальной информации с помощью нескольких механизмов - проверка трафика по ключевым словам и наличию определенных файлов, а также контроль утечек через черновики Outlook Web Access и другие корпоративные веб-ресурсы с помощью встроенного реверс-прокси.

В рамках построения экосистемы информационной безопасности в организации, продукт бесшовно интегрируется с DLP-системами, например, Solar Dozor. Так, если в компании уже используется Solar Dozor, то возможна синхронизация функции «Досье на персону» и автоматическая блокировка утечек через веб-канал.

09.09.2025 «Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1

ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy. В версии 4.3.1 реализованы возможности анализировать контент для трафика, проходящего через SOCKS-proxy, отслеживать сроки обновления синхронизации, баз категоризации и фидов, и
04.08.2025 «Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии

технологий для белорусского рынка. Один из ключевых продуктов по сетевой безопасности − SWG-система Solar webProxy – получил сертификат соответствия требованиям технического регламента средств

26.06.2025 Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT

ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy 4.3. В обновленной версии реализован механизм глубокого анализа трафика приложений DPI, повышена производительность фильтрации в политиках, добавлена подписка на Solar TI Feeds о
25.03.2025 «Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе»

Подписка «MiXX Вместе», представленная в августе 2024 г. «Ростелекомом», T2 (бывший Теле2) и ГК «Солар» для семей с детьми, прошла обновление и теперь усилена категоризатором веб-ресурсов Solar webProxy. Это решение применяется для контентной фильтрации в более чем 80 тыс. образовательных учреждениях по всей России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Семейная подпи
10.03.2025 Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 4.2.1 для контроля доступа к веб-ресурсам и защиты от веб-угроз. В обновленной версии расширены возможности управления аутентификацией, добавлена функция журналирования ключевых

05.12.2024 Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию Solar webProxy 4.2, усиленную модулем MultiProxy для централизованного управления. Модуль поз
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS

ГК «Солар» представила новую версию SWG-системы Solar webProxy 4.1, обеспечивающую контроль доступа к веб-ресурсам и защиту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS б
14.03.2024 Solar webProxy прошел сертификацию ФСТЭК России на четвертый класс защиты

нфраструктуры высоких категорий значимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Российское законодательство не предусматривает отдельные требования к продуктам класса SWG, но поскольку в Solar webProxy встроен базовый межсетевой экран (L3-L4), основу сертификации составляли требования ФСТЭК России к межсетевым экранам, которые используются в отношении конфиденциальных и персона
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 4.0. В обновлении появился ряд новых компонентов — агент Solar webProxy, перенаправляющий трафик приложений на веб-прокси, сквозной поиск ресурсов, упрощающий взаимодейств
10.10.2023 ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 3.10. В обновлении расширились возможности работы с пользователями из разных доменов и группами администраторов, появились новые категории веб-ресурсов и обрабатываемые MIME-типы
04.07.2023 Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями

Компания «РТК-Солар» представила шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.9 для контроля доступа к веб-ресурсам и защиты от веб-угроз. В новой версии расширены возможности по интеграции со сторонними решениями, добавлены новые функции реверс-прокси,

28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»

«Абсолют банк» завершил проект по замещению зарубежного шлюза веб-безопасности (SWG), осуществив переход на российское решение Solar webProxy. К контролю веб-трафика с помощью Solar webProxy подключены 3 тыс. рабочих станций, а также серверы банка. Решение обеспечивает безопасный доступ сотрудников к веб-ресурса
30.06.2022 «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности

Компания «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.8, сообщили CNews представители «РТК-Солар». Решение обеспечивает контроль доступа приложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вто
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI

«Ростелеком-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.7 для контроля доступа приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика. Система дополнена технологией глубокого анализа сетевого трафика Network Deep Packet Inspection (nDPI), п
20.04.2021 В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера

«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.6. Обновление обрело функциональность обратного прокси-сервера (Reverse Proxy), позволяющую проверять исходящий трафик компании и блокировать файлы с конфиденциальной информаци
19.01.2021 Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы

я доступа сотрудников и приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика от вредоносного ПО и рекламы Solar webProxy 3.5. В обновлении появилась ролевая модель предоставления пользователям прав д
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web

«Ростелеком-Солар» объявила о выпуске новой версии шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.4 c интегрированным модулем антивирусной защиты. Поставщиком модуля выступил российский производитель «Доктор Веб». В рамках реализации проекта компании заключили соглашение о

09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.3, в которой реализована полностью преднастроенная политика контентной фильт
17.03.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил Solar webProxy 3.2 с автоматическим распространением политики фильтрации

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.2. Среди ключевых изменений – централизованное автоматическое распространение политики фильтрации, проверка наличия на рабочей станции сотрудника сертификата для вскрытия HTTPS
27.08.2019 «Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy

«Ростелеком-Солар», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о запуске на российском рынке нового продукта Solar webProxy, относящегося к классу SWG-решений (Secure Web Gateway – шлюзы веб-безопасности). С его помощью компании смогут контролировать доступ пользователей и приложений к веб-ресурсам, з
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy

упа в интернет с использованием нескольких различных механизмов аутентификации пользователей и фильтрации содержимого информационного обмена. Техническим решением стало внедрение прокси-сервера Dozor Web Proxy. ДИТ Смоленской области является органом исполнительной власти в сфере ИТ, связи, по вопросам обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а та
12.02.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy

«Ростелеком-Solar», провайдер сервисов и решений кибербезопасности, объявил о выходе новой версии модуля DLP-системы Solar Dozor для контроля веб-трафика — Dozor Web Proxy 3.0. Все изменения, начиная с обновленного графического интерфейса и заканчивая автоматической синхронизацией досье сотрудника в модуле Dozor Web Proxy и DLP-системе Solar Dozo

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 141
Ростелеком 10306 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 5
Cisco Systems 5222 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 5
8983 4
Код Безопасности 702 4
Telegram Group 2571 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Red Hat 1344 3
GitHub 963 3
Check Point Software Technologies 800 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 3
R-Vision - Р-Вижн 215 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 2
Газинформсервис - ГИС 410 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 12 2
ЦИКАДА 9 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Информзащита 852 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Fortinet 405 2
Oracle Corporation 6867 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Михайлов и партнеры 13 4
О2О Холдинг 59 4
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Почта России ПАО 2245 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс.Лавка 279 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
ЯКласс 68 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 12 1
ВымпелКом - Хайв 16 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Русагро Группа Компаний 339 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Абсолют Банк 240 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 29
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 6
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
МИК - Московский инновационный кластер 166 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Фонд Росконгресс 23 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Linux Foundation 189 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 135
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 111
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 93
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 82
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 71
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 55
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 50
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 50
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 49
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 42
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 34
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 25
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 25
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 25
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 25
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 22
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 22
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 63 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 114
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 101
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 99
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 94
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 86
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 69
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 68
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 10
Linux OS 10896 10
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 5
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 5
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 5
Microsoft Windows 16327 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 4
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 4
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 345 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 37 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 10 3
Хвещеник Анастасия 18 15
Ляпунов Игорь 130 14
Вураско Александр 37 8
Чернов Даниил 79 7
Баринов Александр 44 6
Кошкина Дарья 12 6
Рябова Галина 26 6
Анохин Сергей 109 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Куценко Петр 6 4
Пашков Алексей 19 4
Осеевский Михаил 332 4
Кириенко Владимир 143 3
Сивак Николай 13 3
Денисенко Олег 8 3
Исаева Ольга 3 3
Прокофьев Антон 11 3
Лушин Илья 11 3
Колесов Александр 60 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Дрюков Владимир 49 2
Бенгин Владимир 37 2
Акимов Евгений 39 2
Сергиенко Игорь 15 2
Черникова Елена 13 2
Хереш Игорь 25 2
Хамракулова Евгения 9 2
Игонькин Никита 4 2
Касперский Евгений 330 1
Рубин Дмитрий 52 1
Маликов Алексей 4 1
Наумов Евгений 38 1
Меньшов Кирилл 129 1
Гольцов Александр 82 1
Паршин Константин 64 1
Касимов Вячеслав 34 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Янкин Андрей 45 1
Лебедь Сергей 27 1
Лукацкий Алексей 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 92
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 86
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 84
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 79
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 76
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 76
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 9
Европа 24634 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 5
Казахстан - Республика 5792 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 5
Азия - Азиатский регион 5748 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - УФО - Тюменская область 1255 2
Америка Латинская 1880 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 67
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Энергетика - Energy - Energetically 5524 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 8
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 129 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
Киберучения 117 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Ведомости 1233 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Bloomberg 1417 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 63
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Juniper Research 551 2
Gartner - Гартнер 3608 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Единый день голосования 138 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
Capture the Flag - CTF 53 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Effie Awards 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
