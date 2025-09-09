Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar webProxy шлюз веб-безопасности
Solar webProxy - шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал. Solar webProxy предотвращает утечку конфиденциальной информации с помощью нескольких механизмов - проверка трафика по ключевым словам и наличию определенных файлов, а также контроль утечек через черновики Outlook Web Access и другие корпоративные веб-ресурсы с помощью встроенного реверс-прокси.
В рамках построения экосистемы информационной безопасности в организации, продукт бесшовно интегрируется с DLP-системами, например, Solar Dozor. Так, если в компании уже используется Solar Dozor, то возможна синхронизация функции «Досье на персону» и автоматическая блокировка утечек через веб-канал.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|09.09.2025
|
«Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1
ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy. В версии 4.3.1 реализованы возможности анализировать контент для трафика, проходящего через SOCKS-proxy, отслеживать сроки обновления синхронизации, баз категоризации и фидов, и
|04.08.2025
|
«Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии
технологий для белорусского рынка. Один из ключевых продуктов по сетевой безопасности − SWG-система Solar webProxy – получил сертификат соответствия требованиям технического регламента средств
|26.06.2025
|
Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT
ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy 4.3. В обновленной версии реализован механизм глубокого анализа трафика приложений DPI, повышена производительность фильтрации в политиках, добавлена подписка на Solar TI Feeds о
|25.03.2025
|
«Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе»
Подписка «MiXX Вместе», представленная в августе 2024 г. «Ростелекомом», T2 (бывший Теле2) и ГК «Солар» для семей с детьми, прошла обновление и теперь усилена категоризатором веб-ресурсов Solar webProxy. Это решение применяется для контентной фильтрации в более чем 80 тыс. образовательных учреждениях по всей России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Семейная подпи
|10.03.2025
|
Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками
ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 4.2.1 для контроля доступа к веб-ресурсам и защиты от веб-угроз. В обновленной версии расширены возможности управления аутентификацией, добавлена функция журналирования ключевых
|05.12.2024
|
Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию Solar webProxy 4.2, усиленную модулем MultiProxy для централизованного управления. Модуль поз
|26.06.2024
|
Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS
ГК «Солар» представила новую версию SWG-системы Solar webProxy 4.1, обеспечивающую контроль доступа к веб-ресурсам и защиту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS б
|14.03.2024
|
Solar webProxy прошел сертификацию ФСТЭК России на четвертый класс защиты
нфраструктуры высоких категорий значимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Российское законодательство не предусматривает отдельные требования к продуктам класса SWG, но поскольку в Solar webProxy встроен базовый межсетевой экран (L3-L4), основу сертификации составляли требования ФСТЭК России к межсетевым экранам, которые используются в отношении конфиденциальных и персона
|17.01.2024
|
Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач
ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 4.0. В обновлении появился ряд новых компонентов — агент Solar webProxy, перенаправляющий трафик приложений на веб-прокси, сквозной поиск ресурсов, упрощающий взаимодейств
|10.10.2023
|
ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy
ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 3.10. В обновлении расширились возможности работы с пользователями из разных доменов и группами администраторов, появились новые категории веб-ресурсов и обрабатываемые MIME-типы
|04.07.2023
|
Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями
Компания «РТК-Солар» представила шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.9 для контроля доступа к веб-ресурсам и защиты от веб-угроз. В новой версии расширены возможности по интеграции со сторонними решениями, добавлены новые функции реверс-прокси,
|28.11.2022
|
Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»
«Абсолют банк» завершил проект по замещению зарубежного шлюза веб-безопасности (SWG), осуществив переход на российское решение Solar webProxy. К контролю веб-трафика с помощью Solar webProxy подключены 3 тыс. рабочих станций, а также серверы банка. Решение обеспечивает безопасный доступ сотрудников к веб-ресурса
|30.06.2022
|
«РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности
Компания «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.8, сообщили CNews представители «РТК-Солар». Решение обеспечивает контроль доступа приложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вто
|11.01.2022
|
Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI
«Ростелеком-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.7 для контроля доступа приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика. Система дополнена технологией глубокого анализа сетевого трафика Network Deep Packet Inspection (nDPI), п
|20.04.2021
|
В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера
«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.6. Обновление обрело функциональность обратного прокси-сервера (Reverse Proxy), позволяющую проверять исходящий трафик компании и блокировать файлы с конфиденциальной информаци
|19.01.2021
|
Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы
я доступа сотрудников и приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика от вредоносного ПО и рекламы Solar webProxy 3.5. В обновлении появилась ролевая модель предоставления пользователям прав д
|03.11.2020
|
Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web
«Ростелеком-Солар» объявила о выпуске новой версии шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.4 c интегрированным модулем антивирусной защиты. Поставщиком модуля выступил российский производитель «Доктор Веб». В рамках реализации проекта компании заключили соглашение о
|09.06.2020
|
Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков
«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.3, в которой реализована полностью преднастроенная политика контентной фильт
|17.03.2020
|
«Ростелеком-Солар» выпустил Solar webProxy 3.2 с автоматическим распространением политики фильтрации
«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.2. Среди ключевых изменений – централизованное автоматическое распространение политики фильтрации, проверка наличия на рабочей станции сотрудника сертификата для вскрытия HTTPS
|27.08.2019
|
«Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy
«Ростелеком-Солар», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о запуске на российском рынке нового продукта Solar webProxy, относящегося к классу SWG-решений (Secure Web Gateway – шлюзы веб-безопасности). С его помощью компании смогут контролировать доступ пользователей и приложений к веб-ресурсам, з
|01.04.2019
|
ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy
упа в интернет с использованием нескольких различных механизмов аутентификации пользователей и фильтрации содержимого информационного обмена. Техническим решением стало внедрение прокси-сервера Dozor Web Proxy. ДИТ Смоленской области является органом исполнительной власти в сфере ИТ, связи, по вопросам обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а та
|12.02.2019
|
«Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy
«Ростелеком-Solar», провайдер сервисов и решений кибербезопасности, объявил о выходе новой версии модуля DLP-системы Solar Dozor для контроля веб-трафика — Dozor Web Proxy 3.0. Все изменения, начиная с обновленного графического интерфейса и заканчивая автоматической синхронизацией досье сотрудника в модуле Dozor Web Proxy и DLP-системе Solar Dozo
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Хвещеник Анастасия 18 15
|Ляпунов Игорь 130 14
|Вураско Александр 37 8
|Чернов Даниил 79 7
|Баринов Александр 44 6
|Кошкина Дарья 12 6
|Рябова Галина 26 6
|Анохин Сергей 109 4
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Куценко Петр 6 4
|Пашков Алексей 19 4
|Осеевский Михаил 332 4
|Кириенко Владимир 143 3
|Сивак Николай 13 3
|Денисенко Олег 8 3
|Исаева Ольга 3 3
|Прокофьев Антон 11 3
|Лушин Илья 11 3
|Колесов Александр 60 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
|Дрюков Владимир 49 2
|Бенгин Владимир 37 2
|Акимов Евгений 39 2
|Сергиенко Игорь 15 2
|Черникова Елена 13 2
|Хереш Игорь 25 2
|Хамракулова Евгения 9 2
|Игонькин Никита 4 2
|Касперский Евгений 330 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Маликов Алексей 4 1
|Наумов Евгений 38 1
|Меньшов Кирилл 129 1
|Гольцов Александр 82 1
|Паршин Константин 64 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Янкин Андрей 45 1
|Лебедь Сергей 27 1
|Лукацкий Алексей 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.