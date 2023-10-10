ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 3.10. В обновлении расширились возможности работы с пользователями из разных доменов и группами администраторов, появились новые категории веб-ресурсов и обрабатываемые MIME-типы, а также поддержка операционной системы Astra Linux Special Edition.

Разделение учетных записей с одинаковыми логинами и разными доменами позволяет корректно организовать работу политик фильтрации и системы статистики, а также исключить ошибки аутентификации в крупных компаниях с большим количеством доменов. Теперь на пользователя не будут распространяться политики другого сотрудника с таким же логином, но из другого домена.

Улучшение работы с ролевой моделью администраторов системы позволило вместо ручной настройки каждой учетной записи добавлять группы из Active Directory, в которых роль назначается сразу всем пользователям. При изменении состава группы в Active Directory автоматически меняется и возможность доступа к администрированию Solar webProxy для добавленных или удаленных пользователей.

«При создании своих продуктов мы в первую очередь ориентируемся на тенденции рынка и пользовательский опыт. За прошлый год продажи Solar webProxy выросли в 5 раз, это подтверждает правильность нашего клиентоцентричного подхода. Большинство функций, которые мы реализовали в этой версии продукта, а также разрабатываем сейчас, продиктованы именно потребностями наших заказчиков. Важным обновлением для клиентов стала поддержка ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7.3 «Смоленск», которая упростит задачу комплексного замещения иностранных решений в ИТ-инфраструктуре организаций. Хочу отметить, что дополнительно предусмотрена поддержка и альтернативной базовой ОС – CentOS/RHEL версии 7.9», – сказала руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар» Анастасия Хвещеник.

Гибко управлять политиками для неоднозначных ресурсов и существенно повысить точность фильтрации позволило выделение в справочнике встроенного категоризатора веб-ресурсов 3 категорий сайтов, которые невозможно раскатегоризировать: веб-ресурсы, содержащие критично малое количество контента для присвоения какой-либо категории (либо полное его отсутствие), припаркованные домены, а также веб-ресурсы, доступ к которым ограничен из-за клиентских или серверных ошибок.

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Также в рамках последовательного расширения справочника поддерживаемых форматов, приближающегося по своему наполнению к лидирующим зарубежным решениям класса SWG, в Solar webProxy 3.10 были добавлены новые MIME-типы согласно стандарту IANA. В этот раз в их число вошли популярные аудио- и видео-форматы с расширением AAC, MP2, MP2A, M2A, MPA, MPG, MPEGA, M4A, MPGA, MP3, M4B, M4R, 3GP, M4V, MKV, а также исполняемые файлы с расширением CLASS и анимационные файлы с расширением UNITYWEB. Это существенно расширило возможности по выявлению и блокированию файлов с такими расширениями.

Был модернизирован пользовательский интерфейс, в котором появилась возможность проверки регулярных выражений на корректность. Ранее для этого нужно было обращаться к сторонним ресурсам, теперь вся работа с большим перечнем веб-ресурсов, подлежащим фильтрации, может быть проведена в едином окне и за меньшее время.

Solar webProxy – шлюз веб-безопасности (SWG). Гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.