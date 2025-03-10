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MIME types Multipurpose Internet Mail Extensions


10.03.2025 Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками 1
05.12.2024 Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления 1
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач 1
10.10.2023 ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 1
04.07.2023 Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 1
14.03.2017 Traffic Inspector научился анализировать HTTPS-трафик 1
30.03.2012 Архитектура CompanyMedia: все как в вебе 1
17.05.2005 "Касперский" обновил антивирус для Linux/Unix 1
18.10.2004 "Лаборатория Касперского" представила "Антивирус Касперского 5.0" для Sendmail с Milter API 1
06.10.2004 "Лаборатория Касперского" начала продажи SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

MIME types и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 944 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 2
Ростелеком 9784 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 1
OpenText 209 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 14 1
Alfresco Software 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Верный - торговая сеть 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6783 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2728 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2237 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4924 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1221 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12758 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1468 4
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 54 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7456 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2087 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4042 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 2
Website URL - Uniform Resource Locator 886 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6437 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13356 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 444 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 610 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1696 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2254 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 62 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 338 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 783 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 133 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 2
Linux OS 10052 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 299 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 82 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 194 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1008 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
IBM FileNet 123 1
Webmin 17 1
Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15759 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Microsoft Office Word 780 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 538 1
OpenAI ChatGPT 367 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
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Рябова Галина 26 1
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Степанов Владимир 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 9
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
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