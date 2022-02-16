«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light
Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation Light, ориентированной на управление доступом пользователей в интернет. В этой модификации отключены функции обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контроля приложений (nDPI, распознавание протоколов прикладного уровня за счет сигнатурного анализа).
Возможности версии Traffic Inspector Next Generation Light по контролю доступа пользователей в интернет:
• Декодирование и проверка HTTPS-трафика;
• Управление доступом с помощью правил сетевого экрана pf;
• Черные/белые списки URL для веб-прокси, назначаемые на локальные / доменные группы и пользователей;
• Фильтрация с использованием скачиваемых URL-списков для веб-прокси;
• Фильтрация по MIME-типам объектов;
• Контентная фильтрация по категориям URL c помощью NetPolice (дополнительный модуль);
• Фильтрация спама;
• Аутентификация с помощью локальной базы пользователей, каталога Active Directory, RADIUS-сервера;
• Аутентификация HTTP Basic, HTTP NTLM, Kerberos, LDAP, RADIUS;
• Смешанная аутентификация (логин/пароль + привязка к IP/MAC-адресу);
• Двухфакторная аутентификация по локальной базе в Captive Portal, на веб-прокси сервере и VPN-серверах;
• Идентификация пользователей по SMS в местах публичного доступа к интернету в соответствии с законодательством России;
• Captive Portal с поддержкой различных режимов аутентификации;
• Поддержка HTTP/1.1 и проксирования HTTP;
• Проксирование SSL-соединений (метод HTTP CONNECT);
• Поддержка FTP over HTTP;
• Прозрачное проксирование (transparent proxy);
• Перехват и дешифровка HTTPS-соединений;
• Кеширование веб-контента;
• Фильтрация через списки контроля доступа.
Traffic Inspector Next Generation Light разработан «Смарт-софт» пециально для заказчиков, которым необходимо:
• гибко управлять доступом пользователей в интернет;
• получать подробные отчеты о действиях сотрудников при работе в интернете;
• организовать авторизацию сотрудников с помощью локальной базы Traffic Inspector Next Generation (для небольших сетей без доменов);
• обеспечивать сквозную авторизацию сотрудников на прокси-сервере через Active Directory.
«Смарт-софт» предоставляет возможность бесплатного тестирования Traffic Inspector Next Generation Light. Для заказа бесплатного тестирования необходимо направить запрос в адрес компании.
«Ряд заказчиков высказывали желание приобрести облегченную версию Traffic Inspector Next Generation с фиксированным набором самых необходимых функций для использования в подразделениях, где требуется качественный контроль интернет-активности пользователей. Мы учли эти пожелания и создали модификацию Traffic Inspector Next Generation Light», - отметил генеральный директор «Смарт-софт» Андрей Давидович.
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«Смарт-софт» – российская многопрофильная сервисная ИТ-компания. Компания работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г. и реализует уникальные ИТ-проекты, ориентированные на потребности и задачи клиентов. «Смарт-софт» практикует многоуровневую модель защиты информационных систем заказчиков.
Портфель решений «Смарт-софт» включает в себя:
• продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector, а также средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России;
• программный комплекс по контролю печати;
• программный комплекс по мониторингу состояния элементов сети;
• контентный фильтр;
• системы тестирования безопасности и защиты веб-приложений;
• услуги по внедрению DLP-систем;
• услуги по внедрению систем многофакторной аутентификации;
• услуги аудита информационной безопасности;
• проектирование, внедрение и сопровождение систем защиты информации;
• услуги по построению систем защиты персональных данных;
• услуги модернизации системы управления информационной безопасностью;
• создание систем защиты государственных информационных систем (ГИС);
• построение систем защиты информации субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ);
• расследование инцидентов информационной безопасности.