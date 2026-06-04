Получите все материалы CNews по ключевому слову
Captive Portal Функция аутентификации адаптивного портала
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Captive Portal и организации, системы, технологии, персоны:
|ITResearch 123 1
|Gartner - Гартнер 3646 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.