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Captive Portal Функция аутентификации адаптивного портала

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.06.2026 R-Vision предупредил о наиболее опасных уязвимостях мая 1
20.11.2025 Eltex выпустил большое обновление системы NAICE 1.0 1
06.11.2025 Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
25.12.2023 Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной 1
09.01.2023 Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L 2
25.11.2022 Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 2
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer 1
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 1
23.09.2019 Estel построила сетевую инфраструктуру завода на продуктах Zyxel 1
28.05.2019 Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 1
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM 1
01.03.2017 «Техносерв» модернизировала сети Wi-Fi в магазинах «М.Видео» 1
01.03.2017 «Техносерв» разворачивает Wi-Fi в магазинах «М.Видео» 2
20.01.2017 Asus представила беспроводной Wi-Fi маршрутизатор ASUS BRT-AC828 для малого бизнеса 1
06.04.2016 Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз 1
26.07.2010 Проведены испытания крылатой ракеты JSOW C-1 на летающем стенде 1
10.10.2008 Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы 1
21.06.2007 ETegro: специфика российских серверов Западу не по зубам 2
27.11.2000 Есть ли перспективы у интернет-инкубаторов? 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Captive Portal и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 239 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 474 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 2
Broadcom - VMware 2580 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 707 2
Intel Corporation 12743 2
HPE Aruba Networks 98 2
ZyXEL Communications 308 2
D-Link - Д-Линк Трейд 392 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 187 1
Supermicro 131 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
AltaVista Search Engine 202 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 144 1
Tata Consultancy Services 65 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 1
ZyXEL Smart Living SBU 4 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 73 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Tandberg Data 11 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Steel Connect - CMGI 142 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 14 1
Multifactor - Мультифактор 121 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 1
Samsung Electronics 10956 1
Ростелеком 10775 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 1
МегаФон 10511 1
SAP SE 5557 1
Dell EMC 5157 1
Cisco Systems 5323 1
Microsoft Corporation 25640 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 303 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2156 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 165 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Estel - Unicosmetic - Юникосметик 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Royal Dutch Shell - Шелл 230 1
ФосАгро 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 269 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13340 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12935 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6787 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10676 10
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 295 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 559 7
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 588 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2408 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 530 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 6
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 303 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2896 5
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 256 5
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 230 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5790 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2614 5
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 549 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1989 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4231 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2408 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 612 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5645 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1073 4
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 200 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3354 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 824 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1757 3
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 265 3
WMM - Wi-Fi QoS 22 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1203 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1145 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 177 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 72 2
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1689 2
Eltex SoftWLC 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 2
Oracle Hyperion 258 1
FreeBSD - OPNsense OS 17 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 141 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 58 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 166 1
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - серия коммутаторов 6 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 43 1
D-Link DAP - серия точек доступа 1 1
Microsoft MPE - Microsoft Malware Protection Engine 5 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Fastor - серия СХД 9 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
RTX Corporation - Raytheon JSOW-ER - Joint Standoff Weapon Extended Range 4 1
Oracle - Sun Microsystems - NIS - Network Information Service - Yellow Pages 3 1
Eltex WOP - серия внешних точек доступа 1 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 14 1
Asus AiProtection 2 1
Ansible 132 1
Eltex NAICE - Eltex Network Access and Information Control Engine 2 1
Red Hat Ansible 134 1
Linux OS 11332 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3090 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1762 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 1
Docker - Платформа распределённых приложений 516 1
Zyxel AiShield 2 1
Zyxel Multy Mesh Wi-Fi - машрутизатор 7 1
Фтодосьев Николай 3 2
Танюхин Дмитрий 26 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Изумрудов Олег 41 1
Немцов Леонид 1 1
Лебедев Дмитрий 28 1
Маслов Олег 12 1
Муромец Юлия 28 1
Давидович Андрей 10 1
Лем Станислав 7 1
Chandrasekaran N - Чандрасекаран Эн 4 1
Крючков Дмитрий 1 1
Filipowski Andrew - Филиповски Эндрю 2 1
Ершов Владислав 1 1
Tata Ratan - Тата Ратан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 62 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Япония 13725 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Индия - Bharat 5813 1
Бразилия - Федеративная Республика 2494 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1754 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2771 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8400 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5400 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5052 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6409 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2289 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 251 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1108 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2984 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4768 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Энергетика - Energy - Energetically 5738 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7252 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3256 1
Экзамены 501 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5440 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6634 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1495 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 1
ITResearch 123 1
Gartner - Гартнер 3646 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1709 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Broadband World Forum 6 1
Taiwan Excellence Awards 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 195505.
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