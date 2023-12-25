Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной

Eltex объявила о запуске серийного производства и начале продаж точки доступа WOP-30LS с поддержкой Wi-Fi 6 и встроенной секторной антенной. Она предназначена для организации высокопроизводительной сети Wi-Fi в условиях плотной загрузки и сложной электромагнитной обстановки.

Новинка может использоваться для узкоспециализированных задач как внутри помещений, так и на открытом воздухе, например: в местах массового скопления людей – на стадионах, в парках, торговых центрах и т. д.; производственных и складских помещениях с большим количеством металлических конструкций, которые ухудшают распространение сигнала; помещениях со сложной планировкой, где требуется организовать уверенный приём Wi-Fi только в определённых зонах; вдоль линейных объектов – например, дорог, трубопроводов, ЛЭП.

Главная особенность WOP-30LS – встроенная секторная антенна с углом направленности 55×40° (H/V). Это позволяет сузить зону покрытия и при грамотной установке минимизировать интерференцию от соседних точек доступа при высокой плотности размещения, сократить количество потенциальных клиентов на точку и тем самым увеличить пропускную способность для каждого из них.

Можно оптимально организовать зону покрытия в соответствии с расположением клиентских устройств. К примеру, в производственных помещениях точка доступа может быть установлена таким образом, чтобы обслуживать только определённую зону, например производственную линию.

WOP-30LS поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, надёжность и стабильность работы беспроводной сети в сложных условиях эксплуатации и при большой плотности подключений.

Поддерживаемые технологии MU-MIMO 2×2 и OFDMA помогут увеличить количество подключений и уменьшить задержки. А применение модуляции 1024QAM даёт существенный прирост производительности по сравнению с точками доступа Wi-Fi 5 за счёт более эффективного использования полосы пропускания.

Точка доступа WOP-30LS позволяет одновременно использовать диапазоны 2,4 и 5 ГГц, совокупно обеспечивая скорость беспроводного соединения до 1,7 Гбит/с. Этого достаточно для одновременного подключения и комфортной работы 50 подключённых устройств.

Поддерживается шифрование WPA2/WPA3 Personal и Enterprise. Подключиться к сети точки доступа можно через портальную авторизацию Captive Portal и Radius-сервер.

Корпус точки доступа выполнен из прочного пластика и рассчитан на работу при очень низких и высоких температурах – от –45 до +65 ℃. Имеет герметичный корпус со степенью защиты IP65: точка доступа не боится воды и пыли. Устройство можно закрепить на мачту или стену, для установки в комплекте есть все необходимые крепежи.

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WOP-30LS поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE). На корпусе размещён порт RJ-45, поддерживающий подключение по кабелю до 2,5 Гбит/с.

Парк точек доступа можно объединить в единую беспроводную сеть для покрытия обширной территории за счёт поддержки бесшовного роуминга (IEEE 802.11r/k/v). Благодаря этому можно перемещаться между зонами покрытия точек, не теряя соединения и без необходимости каждый раз проходить авторизацию.

Бесшовный роуминг – отличная альтернатива мобильной связи в местах массового скопления людей, где сотовая сеть зачастую перегружена или плохо работает. К примеру, это могут быть мероприятия на открытом воздухе, например городские праздники на площадях и в парках.

Управление и настройка WOP-30LS осуществляется с помощью веб-интерфейса, командной строки, Telnet, SSH и NETCONF.

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При большом количестве точек доступа, организующих сеть, удобнее использовать специализированные контроллеры, позволяющие централизованно управлять ими из одного интерфейса. У Eltex есть программный контроллер SoftWLC и линейка аппаратных контроллеров: WLC-15 для создания небольших сетей с поддержкой подключения до 50 точек доступа; и WLC-30 для более крупных сетей c поддержкой до 150 точек доступа.

Контроллеры дают возможность гибко настраивать политики и параметры для всех подключённых точек доступа, оптимизировать использование радиоресурсов и пропускной способности, а также по мере необходимости быстро масштабировать Wi-Fi-сеть. Это значительно упрощает администрирование и повышает эффективность крупных беспроводных инфраструктур.