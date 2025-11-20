Eltex выпустил большое обновление системы NAICE 1.0

В 2025 г. Eltex несколько раз крупно обновлял систему контроля сетевого доступа NAICE по нескольким направлениям. Весной 2025 г. появилась поддержка TACACS+, затем расширились возможности контроля Wi-Fi-сетей за счет встроенного гостевого портала (Captive Portal). Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Эти релизы стали фундаментом для главного обновления – версии 1.0. Оно включает функции, которые отвечают текущим требованиям корпоративной сетевой безопасности и готовят систему к дальнейшей эволюции.

NAICE научился передавать информацию о событиях безопасности во внешние SIEM-системы. Это позволяет объединять данные из разных источников, своевременно выявлять угрозы и инциденты и автоматизировать процессы обнаружения атак.

В обновлении реализована ролевая модель управления доступом. Администраторы могут распределять права между участниками команды, назначать роли с предопределенными наборами разрешений и разграничивать доступ к подсистемам NAICE.

Система фиксирует операции, выполняемые в интерфейсе NAICE. Эта функция помогает расследовать инциденты информационной безопасности и обеспечивает контроль над изменениями в конфигурациях.

Поддержана дистрибуция системы в виде OVA-образа с веб-панелью, упрощающей установку сертификатов, конфигурирование, импорт и экспорт резервных копий и конфигурации NAICE. Для быстрого старта достаточно скачать образ виртуальной машины и запустить его без дополнительных установок софта: Ansible, Docker.

Также среди других улучшений версии 1.0: журналирование и хранение сессий эндпоинтов в базе данных; обновление PostgreSQL с версии 15 до версии 17; новый web-интерфейс на Protocol UI; возможность клонирования профилей авторизации.