Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

AVSoft Technologies АВ Софт

AVSoft Technologies - АВ Софт

«АВ Софт» - разработчик программного обеспечения по информационной безопасности в категориях: Anti-APT, защита IoT и IIoT, мультисканер, средства коммуникации, почтовый шлюз.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.02.2026 «МСофт» и «АВ Софт» стали технологическими партнерами 3
03.07.2025 Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер 1
21.05.2025 AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак 3
15.05.2025 MONT и AV Soft заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности 2
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox) 3
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 1
15.11.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
08.02.2008 Хакеры атаковали сайт AVG 2
08.02.2007 Анонсирован модуль создания отчетов GFI MailSecurity ReportPack 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

AVSoft Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 4
Dr.Web - Доктор Веб 1276 3
Cisco Systems 5232 3
Google LLC 12324 3
Alphabet 159 2
Код Безопасности 711 2
Multifactor - Мультифактор 92 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 14 1
Спикател - Speaktel 23 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 820 1
X Corp - Twitter 2913 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
Check Point Software Technologies 803 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1538 1
Fortinet 410 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Telegram Group 2631 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 915 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 176 1
MONT - МОНТ 166 1
R-Vision - Р-Вижн 220 1
Palo Alto Networks 169 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 179 1
GFI Software 208 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 25 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 248 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 706 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 3
Управляемость - Manageability 1955 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 202 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2353 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 777 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 751 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 1
Proxy-server - Прокси-сервер 328 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Маршрутизация - Routing 556 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 181 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
AVSoft Athena 5 4
Google VirusTotal 104 3
НТЦ ЦК АНО - Мультисканер - Государственный публичный антивирусный сервис 2 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
AVSoft Kairos 1 1
AVSoft Crimlab 1 1
AVSoft Bond 1 1
AVSoft Octopus 1 1
AVSoft Loki 1 1
FreePik 1486 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 12 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 73 1
Лукацкий Алексей 132 3
Иванов Юрий 32 2
Козлов Алексей 9 1
Молчанов Борис 16 1
Thompson Roger - Томпсон Роджер 8 1
Галдобин Александр 16 1
Егорьичев Игорь 1 1
Тюкачев Игорь 5 1
Шойтов Александр 99 1
Зайцев Александр 26 1
Мурашов Николай 11 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 3
Испания - Королевство 3771 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3212 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 2
AVSoft NFI - AVSoft Network Filter Inspector 1 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 2
The Register - The Register Hardware 1717 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще