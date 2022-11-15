Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft
Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «АВ софт», разработчиком программного обеспечения по информационной безопасности. Соглашение распространяется на весь портфель продуктов вендора в категориях: Anti-APT, защита IoT и IIoT, мультисканер, средства коммуникации, почтовый шлюз.
Благодаря сотрудничеству сторон партнерам Merlion стали доступны семь решений собственной разработки «АВ софт». Продукты компании защищают от киберугроз ИТ-инфраструктуры различного типа, включая рабочие станции, мобильные устройства, серверы, базы данных, сетевое оборудование, АСУ ТП, SCADA и др. сервисы. Все решения и услуги гибко адаптируются под требования заказчика и могут существовать в рамках единой экосистемы.
AVsoft Athena – система защиты от целенаправленных атак, работающая по принципу систем класса «песочниц» (Sandbox). Каждый файл проходит многоуровневую проверку статическим и динамическим методами анализа с использованием технологии искусственного интеллекта.
AVsoft Loki – система ложной ИТ-инфраструктуры на базе технологии Deception. Имитирует ИТ-инфраструктуру организации для инициализации взаимодействия с атакой киберпреступника, сбора информации о ней и проверки ее артефактов.
AVsoft Kairos – почтовый шлюз. Система защиты от фишинга и спама. Анализ веб-ссылок и содержимого сообщений на безопасность и необходимость пользователю.
AVsoft NFI - инспектор сетевого фильтра (Network Filter Inspector). Система контроля и защиты сетевого оборудования заказчика.
AVsoft Octopus – потоковый антивирусный мультисканер. Система комплексной антивирусной проверки файлов и мобильных приложений одновременно в большом количестве различных антивирусных систем.
AVsoft Bond – система корпоративного общения с голосовой и видеосвязью в конференциях, чатах, группах. Сервер системы размещается в инфраструктуре заказчика.
AVsoft Crimlab – криминалистическая лаборатория, которая предназначена для детального анализа вирусов множеством инструментов и формирования подробного отчета.
Дистрибьютор уже начал знакомить партнёров с преимуществами продуктов, в планах – проведение вебинаров и тренингов, примеры интеграции и демонстрация успешных кейсов, помощь в подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.