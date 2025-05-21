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AVSoft Athena
Система защиты от целенаправленных атак AVSOFT ATHENA на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы Система AVSOFT ATHENA - работает на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы, способна проверять файлы и ссылки множеством инструментов статического и динамического анализа, а также достигает высокой скорости проверки. Продукт работает с почтовым, сетевым и веб- трафиком организации. В решении применяются современные технологии компьютерного зрения, автоматических ботов сбора данных, машинного обучения с возможностью дообучения на данных клиента.
УПОМИНАНИЯ
AVSoft Athena и организации, системы, технологии, персоны:
|AVSoft Technologies - АВ Софт 10 4
|Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
|Код Безопасности 645 1
|AMT Group - АМТ-Груп 359 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
|Merlion - Мерлион 840 1
|Иванов Юрий 29 2
|Зайцев Александр 22 1
|Молчанов Борис 13 1
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