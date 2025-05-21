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AVSoft Athena


Система защиты от целенаправленных атак AVSOFT ATHENA на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы Система AVSOFT ATHENA - работает на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы, способна проверять файлы и ссылки множеством инструментов статического и динамического анализа, а также достигает высокой скорости проверки. Продукт работает с почтовым, сетевым и веб- трафиком организации. В решении применяются современные технологии компьютерного зрения, автоматических ботов сбора данных, машинного обучения с возможностью дообучения на данных клиента.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак 1
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox) 1
15.11.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

AVSoft Athena и организации, системы, технологии, персоны:

AVSoft Technologies - АВ Софт 10 4
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
Код Безопасности 645 1
AMT Group - АМТ-Груп 359 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
Merlion - Мерлион 840 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12989 4
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 627 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7528 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 684 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2037 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4051 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4035 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 281 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14014 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 684 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1300 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 66 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2153 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1097 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2104 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2888 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 992 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 116 1
AVSoft Crimlab 1 1
AVSoft Loki 1 1
AVSoft Octopus 1 1
AVSoft Bond 1 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 64 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
AVSoft Kairos 1 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
Иванов Юрий 29 2
Зайцев Александр 22 1
Молчанов Борис 13 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
AVSoft NFI - AVSoft Network Filter Inspector 1 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2524 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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