Система защиты от целенаправленных атак AVSOFT ATHENA на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы Система AVSOFT ATHENA - работает на базе технологий антивирусного мультисканера и песочницы, способна проверять файлы и ссылки множеством инструментов статического и динамического анализа, а также достигает высокой скорости проверки. Продукт работает с почтовым, сетевым и веб- трафиком организации. В решении применяются современные технологии компьютерного зрения, автоматических ботов сбора данных, машинного обучения с возможностью дообучения на данных клиента.