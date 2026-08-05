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MSoft MFlash

MSoft - MFlash

Платформа защищённого файлового обмена и доступа к данным MFlash позволяет оптимизировать процесс корпоративного файлового обмена, сохранив баланс между удобством и безопасностью. Платформа уже содержит ряд встроенных механизмов для обеспечения контроля и безопасности процесса файлового обмена. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2026 «Мсофт» выпустила новую версию MFlash 1
21.07.2026 «СберТех» и «МСофт» помогут бизнесу повысить безопасность данных в высоконагруженных системах 1
29.06.2026 Служба каталогов Multidirectory и корпоративный файлообменник MFlash совместимы 1
04.02.2026 «МСофт» и «АВ Софт» стали технологическими партнерами 7
19.01.2026 Axoft и «МСофт» объявляют о стратегическом сотрудничестве 1
17.12.2025 Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону» 12
15.10.2025 Подтверждена совместимость Mfasoft Secure Authentication Server с российской платформой для защищенного файлового обмена MFlash 1
01.09.2025 Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом 1
18.03.2025 «МСофт» и «Сайберпик» объединяют усилия для защиты чувствительной информации   1
29.01.2025 Компания «Мсофт», разработчик MFlash, получила лицензию ФСБ 1
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими 1
02.09.2024 «МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде 1
31.07.2024 Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры 2
12.07.2024 ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe 1
29.03.2024 Количество применяемых в ДОМ.РФ отечественных решений ПО превысило 150 1
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
19.09.2023 MFlash получил сертификат ФСТЭК 1
19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 2
31.05.2023 «Мсофт» подтвердила совместимость платформы MFlash с российской СУБД Postgres Pro 1
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash 1
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 1
01.08.2019 «Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт» 1
31.05.2019 Владимир Емышев -

Новые тренды превращаются из теории в реальные кейсы

 1
24.10.2018 «Информзащита» и «МСофт» предложат заказчикам ПО MFlash для защищенного файлового обмена 2
27.10.2016 InfoWatch и «МСофт» выпустили совместное решение для защиты электронного документооборота 1

Публикаций - 26, упоминаний - 46

MSoft и организации, системы, технологии, персоны:

MSoft - МСофт 22 19
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 17 3
InfoWatch - Инфовотч 1183 2
Softline - Софтлайн 3741 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3064 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 805 2
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
Tech Data 26 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Advantum - Адвантум 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
АвтоТрекер 104 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 14 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
UDV group - ЮДВ групп 55 1
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 44 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 145 1
Центр открытых разработок - OpenYard 92 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 35 1
EliteBoard - Элитборд 8 1
MFASoft - СИС Разработка 27 1
СКАДА Плюс - SCADA+ 4 1
Axel Pro - Аксель Про 21 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 20 1
МДИС - МД Информационные Системы 9 1
Дамаск Цифровая Безопасность 8 1
AKVIS - Аквис - Аквис Лаб 6 1
Alpha Systems - Альфа Системс 13 1
IT Universe - Filestone - Центр бизнес-технологий, ЦБТ 7 1
Forbion - Форбион 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3648 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 1
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Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 137 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft Distribution Online - ADO 22 1
2Test Профишкаф 1 1
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Atlassian - Confluence 183 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 239 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 298 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 22 1
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 1
AVSoft Athena 6 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Т1 Иннотех - Мирион 8 1
Softline Universe - SLU 29 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 132 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 55 1
МТС Future Crew - CICADA8 54 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 23 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 116 1
Ideco NGFW 52 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 22 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Алькор ПАК 4 1
Т1 Сервионика - Айтеко - ПринтИкс - Принт-икс - Print-X - система управления корпоративной печатью 13 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Cyberdef - DRP-сервис 6 1
МДИС - Granulex Recovery 8 1
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Емышев Владимир 17 16
Игнатов Сергей 80 1
Козак Николай 209 1
Шкарин Антон 4 1
Макаров Дмитрий 33 1
Иванов Юрий 33 1
Батов Иван 9 1
Волков Игорь 17 1
Баталова Марина 13 1
Какунин Алексей 30 1
Иванников Александр 23 1
Молодов Илья 1 1
Фаррахов Рустам 17 1
Тятюшев Максим 213 1
Рожнов Михаил 20 1
Ванин Михаил 15 1
Мартыненко Валентин 11 1
Титлинов Иван 4 1
Павлов Борис 1 1
Николаева Кира 1 1
Кузнецов Александр 162 1
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Узбекистан - Республика 2004 1
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