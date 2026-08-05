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MSoft MFlash
Платформа защищённого файлового обмена и доступа к данным MFlash позволяет оптимизировать процесс корпоративного файлового обмена, сохранив баланс между удобством и безопасностью. Платформа уже содержит ряд встроенных механизмов для обеспечения контроля и безопасности процесса файлового обмена.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
MSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Емышев Владимир 17 16
|Игнатов Сергей 80 1
|Козак Николай 209 1
|Шкарин Антон 4 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|Иванов Юрий 33 1
|Батов Иван 9 1
|Волков Игорь 17 1
|Баталова Марина 13 1
|Какунин Алексей 30 1
|Иванников Александр 23 1
|Молодов Илья 1 1
|Фаррахов Рустам 17 1
|Тятюшев Максим 213 1
|Рожнов Михаил 20 1
|Ванин Михаил 15 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Титлинов Иван 4 1
|Павлов Борис 1 1
|Николаева Кира 1 1
|Кузнецов Александр 162 1
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