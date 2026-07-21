«СберТех» и «МСофт» помогут бизнесу повысить безопасность данных в высоконагруженных системах

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «МСофт» объявили о технологическом партнерстве и работе над совместимостью своих продуктов. Первым результатом сотрудничества стало успешное тестирование системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB в среде платформы для защищенного обмена файлами MFlash. Партнеры подтвердили полную функциональную совместимость, корректность и стабильность работы своих решений в связке. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Бизнес ожидает от инструментов для работы с данными прежде всего стабильной производительности и безопасности. Чтобы максимально соответствовать этому запросу, мы расширяем сотрудничество с другими поставщиками российского ПО и обеспечиваем совместимость наших решений. Использование связки СУБД Platform V Pangolin DB и платформы MFlash в архитектуре высоконагруженных систем поможет крупным компаниям усилить надежность хранения, обработки и передачи больших объемов информации, а также повысить уровень ее защищенности».

Владимир Емышев, директор по развитию «МСофт»: «Построение взаимоотношений с технологическими партнерами является одним из приоритетных векторов развития нашей компании. Ведь только применяя комплексный подход и синергию при построении информационных систем, можно достичь значимого результата. Мы благодарны компании «СберТех» за проявленный в ходе лабораторных испытаний профессионализм, высокую оперативность и отзывчивость. Уверены в плодотворном взаимодействии в дальнейшем».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД для повышенной безопасности и надежности высоконагруженных систем. Решение разработано «СберТехом» на базе PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих его использовать в масштабах корпораций. Более 150 тыс. инсталляций Platform V Pangolin DB эксплуатируются в составе сервисов и приложений с различным уровнем нагрузки и критичности.

Платформа MFlash — корпоративная платформа от «МСофт» для защищенного обмена файлами и совместного доступа к ним. Продукт дает возможность работать с файлами любого размера как внутри организации, так и в рамках взаимодействия с внешними контрагентами. Платформа разворачивается в сетевом периметре, а в процессе файлового обмена корпоративные политики информационной безопасности применяются не только для внутренних сотрудников, но и для сторонних компаний. Это обеспечивает уверенность в защищенности контрагентов при взаимодействии с цепочкой поставщиков в едином цифровом пространстве. Решение MFlash используется в компаниях из промышленности, телекоммуникаций, логистики, финансовой, нефтегазовой и других отраслей.