MSoft - МСофт

«МСофт» – российская компания, которая занимается разработкой и исследованиями в области обмена данными. В компании сосредоточена экспертиза в области написания программного кода, кибербезопасности, построении высоконагруженных систем, что позволяет применять комплексный подход при формировании дорожной карты и развитии продуктов.