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MSoft МСофт

MSoft - МСофт

«МСофт» – российская компания, которая занимается разработкой и исследованиями в области обмена данными. В компании сосредоточена экспертиза в области написания программного кода, кибербезопасности, построении высоконагруженных систем, что позволяет применять комплексный подход при формировании дорожной карты и развитии продуктов.


29.01.2025 Компания «Мсофт», разработчик MFlash, получила лицензию ФСБ 2
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими 1
02.09.2024 «МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде 1
12.07.2024 ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe 2
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
Импортозамещение 2023 1
19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 1
31.05.2023 «Мсофт» подтвердила совместимость платформы MFlash с российской СУБД Postgres Pro 1
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 1
01.08.2019 «Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт» 1
31.05.2019 Владимир Емышев -

Новые тренды превращаются из теории в реальные кейсы

 1
24.10.2018 «Информзащита» и «МСофт» предложат заказчикам ПО MFlash для защищенного файлового обмена 1
27.10.2016 InfoWatch и «МСофт» выпустили совместное решение для защиты электронного документооборота 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

MSoft и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 3
Cisco Systems 5115 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Информзащита 760 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Код Безопасности 618 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Fortinet 387 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Xello - Кселло 21 1
Palo Alto Networks 146 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
Qualys 62 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 69 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
Phishman - Фишман 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
SAP SE 5279 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Oracle Corporation 6694 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Dynamika - Динамика 23 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2071 6
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 5
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 3
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DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 373 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1559 1
MSoft MFlash 16 12
Google Android 14010 2
Apple iOS 7816 2
Apple macOS 2066 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 2
Microsoft Windows 15677 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 2
Microsoft Exchange 1715 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Linux OS 9967 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Softline Universe - SLU 29 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 1
Емышев Владимир 12 12
Батов Иван 9 1
Баталова Марина 12 1
Молодов Илья 1 1
Фаррахов Рустам 11 1
Горюнов Андрей 1 1
Соколов Кирилл 29 1
Котик Сергей 7 1
Врацкий Андрей 135 1
Степченков Максим 65 1
Белясников Александр 3 1
Лебедева Ольга 17 1
Осташов Константин 2 1
Афанасьев Денис 71 1
Насакин Алексей 3 1
Скакунов Александр 8 1
Золотов Денис 3 1
Головлев Максим 10 1
Еремин Андрей 15 1
Баулин Валерий 43 1
Колодей Сергей 6 1
Бессонов Олег 6 1
Ванин Михаил 8 1
Мартыненко Валентин 11 1
Иванников Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Энергетика - Energy - Energetically 5089 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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