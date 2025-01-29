MSoft МСофт
«МСофт» – российская компания, которая занимается разработкой и исследованиями в области обмена данными. В компании сосредоточена экспертиза в области написания программного кода, кибербезопасности, построении высоконагруженных систем, что позволяет применять комплексный подход при формировании дорожной карты и развитии продуктов.
MSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Емышев Владимир 12 12
|Батов Иван 9 1
|Баталова Марина 12 1
|Молодов Илья 1 1
|Фаррахов Рустам 11 1
|Горюнов Андрей 1 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Осташов Константин 2 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Насакин Алексей 3 1
|Скакунов Александр 8 1
|Золотов Денис 3 1
|Головлев Максим 10 1
|Еремин Андрей 15 1
|Баулин Валерий 43 1
|Колодей Сергей 6 1
|Бессонов Олег 6 1
|Ванин Михаил 8 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Иванников Александр 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 12
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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