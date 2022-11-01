Разделы

Безопасность Техническая защита
|

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash

ГК InfoWatch и компания «Мсофт» провели тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ПО MFlash для защищенного файлового обмена и безопасного доступа к данным. Интеграция продуктов российских разработчиков позволяет обеспечить безопасность передачи данных, в том числе большого объема, и легитимность доступа в рамках организаций различного масштаба и отраслевой специфики.

Ранее реализованная интеграция решений получила новый сценарий, в результате которого появилась возможность блокировки файлов при наступлении событий информационной безопасности. При загрузке файлов на MFlash они сначала попадают во временную область, где DLP-системой проверяется их содержимое. При получении вердикта о нарушении передача файла блокируется.

«К преимуществам использования ПО MFlash в условиях постоянно растущего объема информации относится возможность быстрого и простого обмена и предоставления доступа к файлам любого размера и формата. Совместимость программных продуктов InfoWatch и «Мсофт» говорит о том, что российские предприятия любого масштаба и направленности могут в самый короткий срок и с минимальными усилиями организовать безопасный и авторизованный обмен файлами, в том числе содержащими конфиденциальную информацию. Работа с DLP в режиме автоматической блокировки позволяет снизить нагрузку на ИБ-специалистов и повысить скорость реакции на ИБ-инциденты», – сказал Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch.

Иван Панченко, Postgres Professional: В выигрышном положении оказались те, кто занимался импортозамещением заблаговременно
Импортозамещение

«С учетом постоянного роста стоимости факта утечки конфиденциальной информации для организаций становится крайне важно не только детектировать, но и предотвращать нежелательное распространение конфиденциальной информации. Интеграция MFlash и InfoWatch дает возможность сотрудникам организаций быстро и удобно обмениваться файлами любого размера между собой и с контрагентами, при этом осуществляется полный контроль за информационными потоками, с возможностью автоматического реагирования при наступлении событий ИБ», – отметил Владимир Емышев, директор по развитию «Мсофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще