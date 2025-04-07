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Phishman Фишман

Phishman - Фишман

Phishman основан в 2016 году группой экспертов для создания продуктов информационной безопасности по противодействию социальной инженерии. Является резидентом Сколково, входит в Реестр российского программного обеспечения.

Phishman позволяет компаниям снизить подверженность персонала киберугрозам. Система класса Security Awareness (осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности) помогает сформировать у работников навыки корректного реагирования на атаки, повышает их бдительность и устойчивость к уловкам злоумышленниковЭто достигается за счет цикличного процесса обучения. Платформа собирает информацию о поведении пользователей в сети компании через системы безопасности, а также имитирует фишинговые e-mail рассылки. Работники, которые не смогли распознать фишинг или у которых сработала система безопасности, проходят серию обучающих курсов по развитию киберграмотности на портале Phishman. Система собирает статистику о динамике обучения и тестирует сотрудников по пройденному материалу. Статистика доступна в виде отчетов и помогает понять, какие работники особенно уязвимы.


07.04.2025 MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 1
28.12.2023 Beeline cloud запускает онлайн-курс по информационной безопасности 1
19.07.2023 Прогноз МТС RED: рынок повышения киберграмотности сотрудников вырастет в 4 раза к 2027 году 1
10.07.2023 Аналитика МТС: в России впервые набирают популярность стартапы по кибербезопасности 1
25.04.2023 МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации 1
25.04.2023 Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman 1
24.03.2023 «Ред софт» и Phishman договорились о сотрудничестве 1
13.03.2023 «Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman 3
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым 1
08.08.2022 Российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний. Число предложений выросло в десятки раз 1
15.06.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией Phishman 4
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора 2
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 2

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Phishman и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 4
Softline - Софтлайн 2904 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4980 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 329 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 2
Ростелеком 9839 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Cisco Systems 5137 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1244 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
Fortinet 393 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
Код Безопасности 637 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Palo Alto Networks 150 1
Qualys 64 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
MSoft - МСофт 16 1
АйТи Бастион - IT Bastion 104 1
InnoSTage - Инностейдж 152 1
Xello - Кселло 24 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 71 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 18 1
CyberPeak - СайберПик 14 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
T.Hunter 40 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
Ред Софт - Red Soft 758 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 56 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 712 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 241 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 931 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 31 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1983 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6865 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3956 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12853 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 300 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1495 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2292 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3177 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 280 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28120 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1497 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 350 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16195 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 3
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Softline - Infosecurity ISOC 22 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 1
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