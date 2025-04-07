Phishman - Фишман

Phishman основан в 2016 году группой экспертов для создания продуктов информационной безопасности по противодействию социальной инженерии. Является резидентом Сколково, входит в Реестр российского программного обеспечения.

Phishman позволяет компаниям снизить подверженность персонала киберугрозам. Система класса Security Awareness (осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности) помогает сформировать у работников навыки корректного реагирования на атаки, повышает их бдительность и устойчивость к уловкам злоумышленников. Это достигается за счет цикличного процесса обучения. Платформа собирает информацию о поведении пользователей в сети компании через системы безопасности, а также имитирует фишинговые e-mail рассылки. Работники, которые не смогли распознать фишинг или у которых сработала система безопасности, проходят серию обучающих курсов по развитию киберграмотности на портале Phishman. Система собирает статистику о динамике обучения и тестирует сотрудников по пройденному материалу. Статистика доступна в виде отчетов и помогает понять, какие работники особенно уязвимы.