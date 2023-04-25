Разделы

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A
|

Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman

МТС объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в Phishman — российского разработчика автоматизированных систем анализа, тестирования и обучения сотрудников компаний методам защиты от кибератак. Объём инвестиций составит 90 млн руб.

Phishman позволяет компаниям снизить подверженность персонала киберугрозам. Система класса Security Awareness (осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности) помогает сформировать у работников навыки корректного реагирования на атаки, повышает их бдительность и устойчивость к уловкам злоумышленников.

Это достигается за счет цикличного процесса обучения. Платформа собирает информацию о поведении пользователей в сети компании через системы безопасности, а также имитирует фишинговые e-mail рассылки. Работники, которые не смогли распознать фишинг или у которых сработала система безопасности, проходят серию обучающих курсов по развитию киберграмотности на портале Phishman. Система собирает статистику о динамике обучения и тестирует сотрудников по пройденному материалу. Статистика доступна в виде отчетов и помогает понять, какие работники особенно уязвимы.

В дальнейшем процесс мониторинга, обучения и тестирования автоматизируется на базе различных сценариев: адаптация новых членов команды, подверженность актуальным сценариям фишинговых атак, защита чувствительной информации. После месяца использования системы доля попадающихся на уловки злоумышленников сотрудников снижается на 70%.

Главная особенность Phishman — адаптивность платформы, которая позволяет встроить решение в любую архитектуру и обеспечить компаниям дополнительные преимущества от построения экосистемы технологий кибербезопасности. Адаптивность достигается за счет списка технических решений, с которыми интегрирована система Phishman, и обеспечивает дополнительные возможности при построении системы защиты. Например, интеграция с SOAR-системами позволяет автоматизировать реагирование служб ИТ и информационной безопасности на небезопасное поведение сотрудников.

По итогам сделки продукты Phishman войдут в портфель управляемых сервисов кибербезопасности «МТС Red», дочерней компании МТС в области защиты от киберугроз. Сделка является одним из этапов реализации стратегии «МТС Red» по формированию продуктового портфеля, который обеспечит полное покрытие всех типов киберугроз через единый интерфейс.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

«МТС Red» и Phishman займутся технологическим развитием продуктов Security Awareness. Обмен экспертизой позволит оперативно дополнять их актуальными схемами фишинговых атак, расширить список совместимых с продуктом решений информационной безопасности и число контролируемых сценариев. Это позволит создать решение высокого уровня зрелости, которое заказчики смогут легко интегрировать в единую экосистему комплексной системы защиты организации и тем самым добиться максимально высоких результатов.

«Мы придерживаемся комплексного подхода к кибербезопасности, поэтому в фокусе нашего внимания – не только защита систем, но и повышение киберграмотности людей. Сотрудники остаются одним из самых слабых звеньев в обороне компаний от кибератак. По нашим данным, примерно две трети взломов инфраструктуры начинаются с фишинговой рассылки на сотрудников. Такая атака эффективна, проста в реализации и не требует серьезных ресурсов со стороны злоумышленника. Включение Phishman в экосистему «МТС Red» позволит обогатить портфель сервисов технологиями повышения киберграмотности сотрудников и снизить подверженность персонала заказчиков кибератакам», – сказала Евгения Наумова, директор по кибербезопасности МТС, генеральный директор компании «МТС Red».

«Данная сделка позволит Phishman реализовать весь имеющийся потенциал, а также усилить свои компетенции и присутствие на рынке сервисов кибербезопасности благодаря сотрудничеству с таким амбициозным игроком как MTS Red» — сказал Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman.

Инвестиции венчурного фонда МТС пойдут на развитие бизнеса и разработку новых решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»

Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом»

Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce

Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще