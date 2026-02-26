Разделы

Горелкин Алексей


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Beeline Cloud рассказал как защитить бизнес от актуальных киберугроз 1
28.12.2023 Beeline cloud запускает онлайн-курс по информационной безопасности 1
25.04.2023 МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации 1
25.04.2023 Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman 1
13.03.2023 «Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горелкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Phishman - Фишман 16 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 107 1
Multifactor - Мультифактор 96 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 410 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 463 1
Кибердом 29 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 4
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 379 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1776 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 381 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2376 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 42 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 255 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2314 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 442 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1056 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1468 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3994 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3172 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 622 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2068 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1077 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4163 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 185 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 148 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 1
Наумов Евгений 38 2
Фисенко Лев 57 1
Агринский Николай 8 1
Кащеев Денис 1 1
Мокреев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 391 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Аудит - аудиторский услуги 3135 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
