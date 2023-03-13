«Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman

«Кросс технолоджис» и Phishman объединяют усилия для повышения уровня осведомленности сотрудников российских компаний в области кибербезопасности. «Кросс технолоджис» будут внедрять систему автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности Phishman.

Технологии Phishman помогают выявить тех сотрудников, которые наиболее уязвимы для злоумышленников, повысить уровень их киберграмотности – провести обучение, и за счет этого снизить количество событий ИБ, связанных с человеческим фактором и ошибками пользователей. Платформа тренирует, тестирует и поддерживает уровень осведомленности коллектива на высоком уровне благодаря собственной базе курсов по кибербезопасности.

Партнерам и заказчикам «Кросс технолоджис» будут доступны следующие решения вендора: Phishman Standard – оптимальный пакет, включающий пять курсов, который подходит для предприятий на начальном этапе построения процессов киберосознанности пользователей (Security Awareness); Phishman Enterprise – комплексный продукт для выявления уязвимых сотрудников и их обучения защите от киберугроз, подходит для защиты крупных компаний без ограничения по количеству сотрудников, легко адаптируется под любые потребности бизнеса.

Специалисты «Кросс технолоджис» прошли обучение по решениям Phishman и ведут работу с заказчиками.

«Повышение уровня цифровой грамотности сотрудников позволяет уменьшить вероятность возникновения инцидентов информационной безопасности, поскольку часто именно сотрудники являются точкой доступа злоумышленников к наиболее чувствительной информации. Наши заказчики ставят в приоритет поддержание высокого уровня осведомленности сотрудников об актуальных угрозах ИБ и использование эффективных подходов к обеспечению цифровой гигиены», — отметил Лев Фисенко, исполнительный директор «Кросс технолоджис».

«Безопасность отечественных компаний – первостепенный вопрос сейчас. Благодаря опыту и компетенциям “Кросс технолоджис”, а также технологиям Phishman, уверены, мы реализуем реально значимые проекты, которые повысят общий уровень защищенности российского бизнеса», — сказал Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

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«Кросс технолоджис» — это интегратор ИБ-решений. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, предлагает услуги по защите информации в том числе персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, АСУ ТП и др., осуществляет их аудит и аттестацию и сопровождение. Разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов.

Phishman – отечественный разработчик системы автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности. Компания основана в 2016 г. С 2020 г. генеральным директором компании является Алексей Горелкин – эксперт в области информационной безопасности более 10 лет. Число пользователей в бизнесе – более 100 тыс. сотрудников.