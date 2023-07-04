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Агринский Николай

СОБЫТИЯ


04.07.2023 Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования 1
25.04.2023 МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации 1
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 1
14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора 2
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 1
15.07.2014 Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия» 1
03.06.2011 Softline провела аудит системы ИБ на автомобильном заводе «Урал» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Агринский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 8
Phishman - Фишман 21 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
АйТи 1519 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
Softline - Софтлайн Инжиниринговый центр 2 1
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Информзащита 941 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Telegram Group 2940 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Код Безопасности 812 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Юнипро ПАО - Смоленская ГРЭС - тепловая электростанция 4 1
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 1
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Multitenant architecture - Multitenancy - «множественная аренда» - мультиарендность - элемент архитектуры программного обеспечения 37 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
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Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
Hacktivism - Хактивизм 303 1
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
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Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 2
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