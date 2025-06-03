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Softline Infosecurity ETHIC Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center ETHIC.CPT ETHIC Continuous Penetration Testing
ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов.
С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходимостью адаптивной и постоянно обновляемой защиты IT-периметра. Infosecurity, отвечая на эти вызовы, представил в 2024 году сервис ETHIC.CPT (Continuous Penetration Testing), который переосмысливает традиционные подходы к анализу защищенности инфраструктуры. Сервис в составе платформы и опытной команды пентестеров Infosecurity обеспечивает мониторинг периметра 24/7. По сравнению с классическим пентестом, сервис обеспечивает всесторонний контроль безопасности за счет непрерывного мониторинга периметра и своевременного выявления уязвимостей. Платформа объединяет в себе несколько популярных сканеров, направленных на постоянный мониторинг состояния внешнего периметра и веб-приложений. Все данные автоматически агрегируются в системе, с которыми работает команда Infosecurity. Сервис ETHIC.CPT исключает ложные срабатывания за счет верификации каждого события вручную командой пентестеров.
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
|А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
|Краснодарагроальянс 2 1
|Васильев Дмитрий 67 3
|Сергиенко Игорь 14 3
|Янкин Андрей 36 1
|Заикин Андрей 33 1
|Коростелев Павел 33 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Мелехин Иван 24 1
|Калегин Сергей 6 1
|Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 3 1
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