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Softline Infosecurity ETHIC Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center ETHIC.CPT ETHIC Continuous Penetration Testing


ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов. 

С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходимостью адаптивной и постоянно обновляемой защиты IT-периметра. Infosecurity, отвечая на эти вызовы, представил в 2024 году сервис ETHIC.CPT (Continuous Penetration Testing), который переосмысливает традиционные подходы к анализу защищенности инфраструктуры. Сервис в составе платформы и опытной команды пентестеров Infosecurity обеспечивает мониторинг периметра 24/7. По сравнению с классическим пентестом, сервис обеспечивает всесторонний контроль безопасности за счет непрерывного мониторинга периметра и своевременного выявления уязвимостей. Платформа объединяет в себе несколько популярных сканеров, направленных на постоянный мониторинг состояния внешнего периметра и веб-приложений. Все данные автоматически агрегируются в системе, с которыми работает команда Infosecurity. Сервис ETHIC.CPT исключает ложные срабатывания за счет верификации каждого события вручную командой пентестеров.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов 1
13.06.2024 Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга 1
13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT 2
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
22.12.2023 Дмитрий Васильев -

Дмитрий Васильев, Softline: Импортозамещение и автоматизация — главные тренды информационной безопасности в 2023 году

 1
04.07.2023 Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования 1
02.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил сервис по мониторингу внешних цифровых рисков Solar AURA 1
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» 1
20.12.2022 Система выявления и защиты от внешних цифровых угроз ETHIC включена в реестр отечественного ПО 2
08.11.2022 Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков 1
01.11.2022 Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
26.08.2020 Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry 1
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2985 9
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 9
Telegram Group 2222 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Cisco Systems 5157 2
Ростелеком 9946 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 2
Информзащита 790 1
Крок - Croc 1785 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Код Безопасности 651 1
ICL ГК 407 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2074 1
Citrix Systems 823 1
Broadcom - VMware 2407 1
Dell EMC 5053 1
Huawei 4026 1
Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
Google LLC 11957 1
Microsoft Corporation 24859 1
8491 1
Oracle Corporation 6760 1
Cloudflare 117 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 28 1
Технологии Будущего 151 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
АйТи 1382 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 107 1
Yandex - Яндекс 7742 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
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Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Softline Pay 2 1
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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