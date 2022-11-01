Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников

Infosecurity, специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере информационной безопасности, ИТ и консалтинга по модели MSSP, в рамках сервиса по борьбе с цифровыми угрозами ETHIC анонсировала услугу блокировки телефонных номеров для обеспечения защиты граждан от мошенников.

По данным Банка России, в 2022 г. наиболее популярным инструментом злоумышленников по-прежнему остается социальная инженерия с использованием сотовой связи. Ежемесячно телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 млрд руб., а средний чек по успешной мошеннической операции в настоящее время находится на уровне 8 тыс. руб. При этом по-прежнему распространены звонки от представителей «банковских учреждений» и сотрудников «правоохранительных органов». Эти ситуации, в конечном счете, приводят к растущему недовольству клиентов банка и, как следствие, угрозе деловой репутации финансовой организации.

Услуга блокирования телефонных номеров от Infosecurity в рамках сервиса ETHIC помогает банкам в борьбе с телефонным мошенничеством и, как следствие, усилению деловой репутации кредитного учреждения. Infosecurity ежедневно отправляет на блокировку телефонные номера злоумышленников, тесно взаимодействуя с операторами связи и Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ.

«Ранее Центробанк заявлял, что банки обязаны реагировать на подобные инциденты и противодействовать им, а в октябре Госдума приняла закон, предполагающий плотное взаимодействие между ЦБ и МВД в целях борьбы с телефонными мошенниками, — сказал Александр Иванов, менеджер по развитию сервиса ETHIC компании infosecurity, — Наша услуга по блокировке телефонных номеров злоумышленников призвана максимально облегчить и, главное, ускорить этот процесс. В настоящее время данная услуга опробована и высоко оценена рядом российских банков: по статистике в 90% случаев выявленные номера успешно блокируются».

В начале 2022 г. infosecurity анонсировала новое решение «Эквайринг», которое также активно используется банками для сохранения финансовой стабильности и снижения рисков наступления штрафных санкций, предусмотренных новой статьей 15.48 КоАП РФ. «Эквайринг» позволяет оперативно реагировать на инциденты и пресекать использование финансовых инструментов банка в противоправных целях, например, для оплаты онлайн-казино, осуществления операций в криптообменниках, продажи цифровых продуктов и других услуг, нарушающих правила платежных систем и российского законодательства.

Cервис ETHIC (External Threats & Human Intelligence Center) предназначен для раннего выявления цифровых рисков для бизнеса и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Сервис ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов.