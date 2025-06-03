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Softline Цифровые Решения Infosecurity ETHIC Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center ETHIC.CPT ETHIC Continuous Penetration Testing

ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов. 

С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходимостью адаптивной и постоянно обновляемой защиты IT-периметра. Infosecurity, отвечая на эти вызовы, представил в 2024 году сервис ETHIC.CPT (Continuous Penetration Testing), который переосмысливает традиционные подходы к анализу защищенности инфраструктуры. Сервис в составе платформы и опытной команды пентестеров Infosecurity обеспечивает мониторинг периметра 24/7. По сравнению с классическим пентестом, сервис обеспечивает всесторонний контроль безопасности за счет непрерывного мониторинга периметра и своевременного выявления уязвимостей. Платформа объединяет в себе несколько популярных сканеров, направленных на постоянный мониторинг состояния внешнего периметра и веб-приложений. Все данные автоматически агрегируются в системе, с которыми работает команда Infosecurity. Сервис ETHIC.CPT исключает ложные срабатывания за счет верификации каждого события вручную командой пентестеров.

СОБЫТИЯ

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03.06.2025 Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов 1
13.06.2024 Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга 1
13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT 2
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
22.12.2023 Дмитрий Васильев -

Дмитрий Васильев, Softline: Импортозамещение и автоматизация — главные тренды информационной безопасности в 2023 году

 1
04.07.2023 Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования 1
02.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил сервис по мониторингу внешних цифровых рисков Solar AURA 1
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» 1
20.12.2022 Система выявления и защиты от внешних цифровых угроз ETHIC включена в реестр отечественного ПО 2
08.11.2022 Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков 1
01.11.2022 Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
26.08.2020 Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry 1
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 11
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 11
Telegram Group 2940 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
Информзащита 941 2
Код Безопасности 812 2
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 1
Технологии Будущего 169 1
Optima Infosecurity 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
РТИ 155 1
АйТи 1519 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Cloudflare 172 1
Google LLC 12690 1
Краснодарагроальянс 2 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 216 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
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BlackBerry PlayBook 111 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 6 1
Softline Pay 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Cyberdef - DRP-сервис 6 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Apache Hadoop 470 1
Apple Safari - браузер 896 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Darvvin - Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде 2 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Zecurion DLP 68 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 1
InfoTeCS - ViPNet Client 122 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 1
Васильев Дмитрий 76 3
Сергиенко Игорь 15 3
Агринский Николай 9 2
Мосягин Александр 5 2
Мельников Константин 10 2
Тремзин Олег 12 1
Найденов Андрей 4 1
Трухачев Сергей 8 1
Булыгин Роман 1 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 4 1
Швецов Константин 1 1
Дрюков Владимир 51 1
Швецов Владимир 52 1
Янкин Андрей 52 1
Заикин Андрей 36 1
Коростелев Павел 43 1
Мзоков Виталий 12 1
Мелехин Иван 24 1
Морозов Игорь 59 1
Калегин Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
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Создано именных указателей - 199231.
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