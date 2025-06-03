ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов.

С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходимостью адаптивной и постоянно обновляемой защиты IT-периметра. Infosecurity, отвечая на эти вызовы, представил в 2024 году сервис ETHIC.CPT (Continuous Penetration Testing), который переосмысливает традиционные подходы к анализу защищенности инфраструктуры. Сервис в составе платформы и опытной команды пентестеров Infosecurity обеспечивает мониторинг периметра 24/7. По сравнению с классическим пентестом, сервис обеспечивает всесторонний контроль безопасности за счет непрерывного мониторинга периметра и своевременного выявления уязвимостей. Платформа объединяет в себе несколько популярных сканеров, направленных на постоянный мониторинг состояния внешнего периметра и веб-приложений. Все данные автоматически агрегируются в системе, с которыми работает команда Infosecurity. Сервис ETHIC.CPT исключает ложные срабатывания за счет верификации каждого события вручную командой пентестеров.