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Softline Цифровые Решения Infosecurity ETHIC Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center ETHIC.CPT ETHIC Continuous Penetration Testing
ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов.
С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходимостью адаптивной и постоянно обновляемой защиты IT-периметра. Infosecurity, отвечая на эти вызовы, представил в 2024 году сервис ETHIC.CPT (Continuous Penetration Testing), который переосмысливает традиционные подходы к анализу защищенности инфраструктуры. Сервис в составе платформы и опытной команды пентестеров Infosecurity обеспечивает мониторинг периметра 24/7. По сравнению с классическим пентестом, сервис обеспечивает всесторонний контроль безопасности за счет непрерывного мониторинга периметра и своевременного выявления уязвимостей. Платформа объединяет в себе несколько популярных сканеров, направленных на постоянный мониторинг состояния внешнего периметра и веб-приложений. Все данные автоматически агрегируются в системе, с которыми работает команда Infosecurity. Сервис ETHIC.CPT исключает ложные срабатывания за счет верификации каждого события вручную командой пентестеров.
СОБЫТИЯ
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