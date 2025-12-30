Получите все материалы CNews по ключевому слову
КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КАС РФ Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|30.12.2025
|
Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ
ний Совет Федерации принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих новые штрафы для хостинг-провайдеров и операторов связи, Документ был разрабо
|27.11.2024
|
Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки
ная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), касающиеся наказания за незаконный оборот и утечки персональны
|22.11.2023
|
Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет
вязи. Право выписывать такие штрафы, размер которых может достигать 1 млн руб., ему дает ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера
|25.05.2023
|
Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам
я СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий). Соответствующие поправки вносятся в статью 13.46 КоАП - Кодекса об административных правонарушений. За указанные нарушения вводятся оборотные
|24.11.2020
|
Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
ории России. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснили в Роскомнадзоре, с принятием внесенных в Госдуму поправок операторы могут
|03.06.2020
|
Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных
х. Реализовать это предложено путем внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увел
|27.05.2015
|
Глава Минкомсвязи предложил закрепить в КоАП ответственность юридических лиц за работу Wi-Fi без идентификации
тельства не требуется. При этом необходимо закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юридических лиц и частных предпринимателей за создание публичных сетей,
|12.03.2014
|
Минкомсвязь усилит защиту персональных данных граждан
го закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ), нацеленного на совершенствование законодательства и защиту прав граждан России при
|26.06.2012
|
Штрафы за нарушения при обработке персданных вырастут в десятки раз
дичная дисквалификация. Штрафы за нарушения при обработке персданных до и после принятия поправок в КоАП Нарушитель Штраф при действующей редакции ст. 13.11 КоАП РФ Штраф после изменений
|14.08.2006
|
Россвязьнадзор выявил нарушения у филиала РТРС в Астраханской области
составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.3 и ч. 1 ст. 13.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного протокола старшим государственным инспектором РФ
КоАП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3441 71
|Хинштейн Александр 147 18
|Никифоров Николай 1138 16
|Боярский Сергей 47 15
|Шадаев Максут 1200 15
|Ющенко Александр 28 10
|Бедеров Игорь 98 10
|Бокова Людмила 82 10
|Наумов Виктор 126 9
|Клишас Андрей 60 9
|Жаров Александр 181 9
|Дуров Павел 324 8
|Горелкин Антон 116 8
|Галушко Дмитрий 24 7
|Медведев Дмитрий 1664 7
|Мишустин Михаил 774 7
|Яровая Ирина 72 7
|Казарян Карен 82 6
|Башкин Александр 8 6
|Оганесян Ашот 148 6
|Волин Алексей 122 6
|Жигарев Сергей 17 6
|Набиуллина Эльвира 122 5
|Сергеев Михаил 114 5
|Мизулина Екатерина 17 5
|Мизулина Елена 24 5
|Шейкин Артем 44 5
|Левин Леонид 133 5
|Чернышенко Дмитрий 578 5
|Арсентьев Андрей 79 5
|Субботин Вадим 17 4
|Козлюк Артем 39 4
|Лукацкий Алексей 138 4
|Ликсутов Максим 226 4
|Николаев Олег 17 4
|Журавлев Александр 18 4
|Рыжак Николай 10 4
|Катков Павел 31 4
|Володин Вячеслав 106 4
|Кудрявцев Максим 43 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.