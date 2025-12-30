Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195999
ИКТ 15099
Организации 11630
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3568
Системы 26868
Персоны 85520
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КАС РФ Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

Боритесь с хулиганством! (Ю.Чудов) 1956 год Боритесь с хулиганством! (Ю.Чудов) 1956 год
Хулигана - в милицию! Плакат на тему оперативной работы органов правопорядка. Изображен вандал, оборвавший трубу таксофона и цветы на городской клумбе. Сотрудники милиции задержали его и сажают в служебный автомобиль, чтобы доставить для разбирательства в отделение. Ф. Нелюбин, 1980г. Хулигана - в милицию! Плакат на тему оперативной работы органов правопорядка. Изображен вандал, оборвавший трубу таксофона и цветы на городской клумбе. Сотрудники милиции задержали его и сажают в служебный автомобиль, чтобы доставить для разбирательства в отделение. Ф. Нелюбин, 1980г.
«Хулигана — к ответу!», 1958 Худ. А. Мосин «Хулигана — к ответу!», 1958 Худ. А. Мосин
Боритесь с хулиганством! (Ю.Чудов) 1956 год

СОБЫТИЯ


30.12.2025 Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ

ний Совет Федерации принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих новые штрафы для хостинг-провайдеров и операторов связи, Документ был разрабо
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

ная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), касающиеся наказания за незаконный оборот и утечки персональны
22.11.2023 Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет

вязи. Право выписывать такие штрафы, размер которых может достигать 1 млн руб., ему дает ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера
25.05.2023 Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

я СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий). Соответствующие поправки вносятся в статью 13.46 КоАП - Кодекса об административных правонарушений. За указанные нарушения вводятся оборотные

24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ории России. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснили в Роскомнадзоре, с принятием внесенных в Госдуму поправок операторы могут
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных

х. Реализовать это предложено путем внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увел
27.05.2015 Глава Минкомсвязи предложил закрепить в КоАП ответственность юридических лиц за работу Wi-Fi без идентификации

тельства не требуется. При этом необходимо закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юридических лиц и частных предпринимателей за создание публичных сетей,
12.03.2014 Минкомсвязь усилит защиту персональных данных граждан

го закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ), нацеленного на совершенствование законодательства и защиту прав граждан России при

26.06.2012 Штрафы за нарушения при обработке персданных вырастут в десятки раз

дичная дисквалификация. Штрафы за нарушения при обработке персданных до и после принятия поправок в КоАП Нарушитель Штраф при действующей редакции ст. 13.11 КоАП РФ Штраф после изменений
14.08.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения у филиала РТРС в Астраханской области

составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.3 и ч. 1 ст. 13.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного протокола старшим государственным инспектором РФ

Публикаций - 560, упоминаний - 761

КоАП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9031 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15432 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9416 46
МегаФон 10523 45
Google LLC 12566 44
Ростелеком 10787 36
Apple Inc 13029 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 32
VK - Mail.ru Group 3582 29
Meta Platforms - Facebook 4601 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3288 24
X Corp - Twitter 2929 23
Telegram Group 2850 22
Microsoft Corporation 25651 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5525 16
9419 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 896 10
InfoWatch - Инфовотч 1152 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 10
Samsung Electronics 10965 9
T.Hunter 73 8
Snapchat 150 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 6
Amazon Inc - Amazon.com 3235 6
Huawei 4474 6
PayPal 669 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 414 5
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 5
Google Russia - Гугл Россия 226 5
Информзащита 917 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 5
Автодория 44 5
МегаФон - Мобиком 230 4
Alibaba Group 468 4
LG Electronics 3719 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1695 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1570 4
Adobe Systems 1591 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1839 15
Почта России ПАО 2324 14
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 307 11
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 230 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1227 10
Microsoft - LinkedIn 693 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 9
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 36 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 264 8
Uber 351 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 434 7
eBay Inc 1637 6
Евросеть 1420 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 314 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Россети Ленэнерго 1698 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 5
НСПК - Национальная система платежных карт 933 5
X5 Group - Перекрёсток 630 5
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 4
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 4
Резонанс НПП 402 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 4
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 115 4
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
РЖД - Российские железные дороги 2054 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2880 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 501 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 145 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 74 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 3
Газпром ПАО 1457 3
Связной ГК 1396 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 194
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3638 188
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 137
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 82
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 59
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 53
Судебная власть - Judicial power 2468 53
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3547 38
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 38
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 28
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 396 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 22
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1146 20
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3769 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 12
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 275 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 8
Единая Россия - Политическая партия 320 27
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 14
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 13
ЛДПР 115 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 7
АЮР - Ассоциация юристов России 51 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 147 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22637 104
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9207 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34025 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26036 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 55
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4926 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 53
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8038 48
Оповещение и уведомление - Notification 5754 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17740 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9066 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29482 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12961 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 38
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2686 31
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3192 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16871 29
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6272 28
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1868 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9743 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 25
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4378 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9180 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13422 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5320 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 23
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5655 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18159 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1192 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4278 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8417 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 61
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 682 58
Google YouTube - Видеохостинг 2976 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 22
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1007 20
FreePik 1766 17
Apple iOS 8510 16
Rakuten Viber 663 14
Google Android 15101 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1314 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 11
Microsoft Windows 16737 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 118 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 9
ByteDance - TikTok 347 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5577 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 9
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 9
Pinterest 84 8
Apple iPad 3981 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 421 8
Новые облачные технологии - МойОфис 944 8
Apple - App Store 3073 8
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5213 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 78 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Pixabay 243 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1262 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 494 6
Путин Владимир 3441 71
Хинштейн Александр 147 18
Никифоров Николай 1138 16
Боярский Сергей 47 15
Шадаев Максут 1200 15
Ющенко Александр 28 10
Бедеров Игорь 98 10
Бокова Людмила 82 10
Наумов Виктор 126 9
Клишас Андрей 60 9
Жаров Александр 181 9
Дуров Павел 324 8
Горелкин Антон 116 8
Галушко Дмитрий 24 7
Медведев Дмитрий 1664 7
Мишустин Михаил 774 7
Яровая Ирина 72 7
Казарян Карен 82 6
Башкин Александр 8 6
Оганесян Ашот 148 6
Волин Алексей 122 6
Жигарев Сергей 17 6
Набиуллина Эльвира 122 5
Сергеев Михаил 114 5
Мизулина Екатерина 17 5
Мизулина Елена 24 5
Шейкин Артем 44 5
Левин Леонид 133 5
Чернышенко Дмитрий 578 5
Арсентьев Андрей 79 5
Субботин Вадим 17 4
Козлюк Артем 39 4
Лукацкий Алексей 138 4
Ликсутов Максим 226 4
Николаев Олег 17 4
Журавлев Александр 18 4
Рыжак Николай 10 4
Катков Павел 31 4
Володин Вячеслав 106 4
Кудрявцев Максим 43 4
Россия - РФ - Российская федерация 163708 479
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 27
Украина 7896 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 20
Европа 24873 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 17
Германия - Федеративная Республика 13098 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 15
Беларусь - Белоруссия 6224 15
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2812 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2011 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1452 9
Франция - Французская Республика 8102 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 8
Нидерланды 3708 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 7
Россия - СФО - Новосибирск 4823 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 1054 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 7
Казахстан - Республика 5974 6
Япония 13730 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1058 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3533 6
Россия - УФО - Челябинская область 1476 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 754 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 935 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 722 6
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 383 5
Россия - УФО - Свердловская область 1902 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1394 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 308
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8727 275
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6945 210
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4545 136
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8124 127
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 120
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 96
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 92
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 67
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1369 64
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 743 63
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5058 54
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1871 54
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3915 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 49
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2678 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10115 39
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 706 35
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6504 32
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 271 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 30
Паспорт - Паспортные данные 2809 27
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3742 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7265 25
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 24
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3766 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6419 22
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 22
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1821 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3003 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 21
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3820 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5942 20
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 439 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 64
Коммерсантъ - Издательский дом 2325 43
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 36
Ведомости 1418 28
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 24
РИА Новости 1026 15
Известия ИД 746 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 13
Forbes - Форбс 973 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 8
Wikipedia - Википедия 638 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 4
Парламентская газета 32 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Российская газета 285 3
Царьград - телеканал 29 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
Рен ТВ - телеканал 82 2
Sputnik 59 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Альтаир медиа - Пикабу 21 2
Соловьев Live - YouTube-канал 8 2
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 25 2
Руниверсалис - Runiversalis 7 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 2
TAdviser - Центр выбора технологий 453 2
Bloomberg 1599 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 164 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 139 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8497 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 24 2
Gartner - Гартнер 3647 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 141 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
INFOLine-Аналитика 75 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
Nucleus Research 13 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
Fortune Global 500 293 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 832 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Рустелеком ТК 305 1
ИИИ - Институт исследований интернета 64 7
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 57 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 595 2
РАН - Российская академия наук 2088 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 56 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 93 1
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Центр американского английского 4 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 4 1
Руниверс 7 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 283 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1413 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 119 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
День молодёжи - 27 июня 1059 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
CNews AWARDS - награда 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще