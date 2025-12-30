КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ ний Совет Федерации принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих новые штрафы для хостинг-провайдеров и операторов связи, Документ был разрабо

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки ная дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), касающиеся наказания за незаконный оборот и утечки персональны

Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет вязи. Право выписывать такие штрафы, размер которых может достигать 1 млн руб., ему дает ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам я СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий). Соответствующие поправки вносятся в статью 13.46 КоАП - Кодекса об административных правонарушений. За указанные нарушения вводятся оборотные

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» ории России. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснили в Роскомнадзоре, с принятием внесенных в Госдуму поправок операторы могут

Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных х. Реализовать это предложено путем внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за утечку персональных данных в новой версии КоАП Минюст предлагает увел

Глава Минкомсвязи предложил закрепить в КоАП ответственность юридических лиц за работу Wi-Fi без идентификации тельства не требуется. При этом необходимо закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юридических лиц и частных предпринимателей за создание публичных сетей,

Минкомсвязь усилит защиту персональных данных граждан го закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ), нацеленного на совершенствование законодательства и защиту прав граждан России при

Штрафы за нарушения при обработке персданных вырастут в десятки раз дичная дисквалификация. Штрафы за нарушения при обработке персданных до и после принятия поправок в КоАП Нарушитель Штраф при действующей редакции ст. 13.11 КоАП РФ Штраф после изменений