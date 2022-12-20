Разделы

Безопасность
|

Система выявления и защиты от внешних цифровых угроз ETHIC включена в реестр отечественного ПО

Минцифры подписало приказ о включении решения ETHIC компании Infosecurity (ГК Softline), специализированного сервис-провайдера, оказывающего услуги в сфере информационной безопасности, ИТ и консалтинга, в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных.

Решение было принято экспертным советом по российскому ПО при Минцифры России, членами которого являются представители Минфина, Совета Федерации ФС РФ, ФАС, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в реестр отечественного ПО системы ETHIC (External Threats & Human Intelligence Center) является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Система относится к классу средств обнаружения угроз и расследования сетевых инцидентов (03.15).

ETHIC предназначен для раннего выявления цифровых рисков бизнесу и обеспечения комплексной защиты компании от кибергуроз за пределами корпоративной сети. Решение ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей, тематических форумов в Darknet и DeepWeb, Telegram-каналов, репозиториев и других информационных ресурсов. Сочетание продвинутых технических разработок и опыта аналитиков Infosecurity позволяет обеспечить непревзойденный уровень выявления информационных угроз для бизнеса в интернете и дает возможность своевременно реагировать на них, не допуская наступления негативных последствий, в числе которых финансовый и репутационный ущерб.

Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании
Инфраструктура

«Включение ETHIC в реестр отечественного ПО для нас важная и приятная новость под конец года, особенно для команды продукта. Это новый этап развития, который позволит нам выходить с ETHIC на те рынки, которые были ранее недоступны, — сказал Андрей Найденов, руководитель блока анализа защищенности. — Теперь мы можем нести свою экспертизу не только в коммерческий сектор, но и в государственные организации. У нас большие планы на нашу разработку, и это только начало пути завоевания рынка систем выявления цифровых угроз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов

Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в промышленность

Хакеры взломали партнера Uber. Сервис готовится к массовым атакам на своих сотрудников

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще